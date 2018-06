Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred prostorija Građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda (GI SDP) u Kosovskoj Mitrovici, danas je obilježeno pet mjeseci od ubistva lidera te partije Olivera Ivanovića.

Arhiv / 24sata.info

Članovi Ivanovićeve porodice, stranačke kolege i građani okupljeni u Sutjeskoj ulici ispred mjesta na kome je lider GI SDP ubijen, ponovo su zatražili od nadležnih da pronađu nalogodavce i izvršioce tog zločina.



Zamjenica predsjednika GI SDP Ksenija Božović kazala da su članovi Ivanovićeve porodice i stranačke kolege dobili brojna obećanja da će ubice biti brzo pronađene ali da ni pet mjeseci od tog zločina, nema informacija o tome ko je odgovoran.



„Za prethodnih pet mjeseci postavili smo dosta pitanja u vezi s istragom, ali odgovor na najvažnije pitanje, ko je ubio Olivera, nisu dobili ni članovi njegove porodice ni stranačke kolege. Jedino što smo do danas čuli jesu oprečne izjave koje dolaze iz Prištine, Beograda i od predstavnika međunarodne zajednice”, kazala je Ksenija Božović.



Ona je ocijenila da je posebno razočaravajuća posljednja izjava predstavnika misije Kfora koji su pet mjeseci nakon ubistva izrazili spremnost da se uključe u istragu, „ako ih neko bude pozvao”.



„Nećemo odustati dok god ne saznamo ko je ubio Olivera Ivanovića”, kazala je funkcionerka GI SDP.



Ona je podsjetila da je čelnicima Kosovske Mitrovice predata inicijativa s potpisima građana kojom se traži da jedna ulica u tom gradu bude nazvana po Oliveru Ivanoviću.



„Očekujemo da se bar to uskoro dogodi. Oliver je to zaslužio i smatramo da naš grad mora bar na taj način da mu se oduži za sve što je učinio za svoje sugrađane”, kazala je Ksenija Božović.



Predsjednik Srbije Aleksandrar Vučić najavio je u četvrtak da će narednih dana iznijeti određene informacije o ubistvu Olivera Ivanovića. On je tada rekao da će se građani Srbije „možda iznenaditi određenim informacijama” koje će objaviti.



Oliver Ivanović (1953 - 2018) ubijen je ujutro 16. januara ispred prostorija GI SDP u Kosovskoj Mitrovici. Nepoznati napadač ispalio je u Ivanovića šest metaka iz automobila u pokretu.



Članovi PSG ispred Predsjedništva Srbije



Članovi Pokreta slobodnih građana (PSG) okupili su se ispred zgrade Predsjedništva Srbije u Beogradu povodom pet mjeseci od ubistva lidera kosovske Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i najavili da će ubuduće svakog petka dolaziti na to mjesto i zahtijevati odgovor na pitanje ko ga je ubio.



Oko dvadeset članova tog pokreta ispred Predsedništva je razvilo transparent na kojem je pisalo „Ko je ubio Olivera Ivanovića?”, a takođe su nosili u rukama papire sa istim pitanjem.

(Beta)