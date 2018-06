Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je slučaj nestanka novinara Stefana Cvetkovića iz Bele Crkve dio "političke borbe koja ne dolazi samo iznutra" a čiji je cilj destabilizacija Srbije i slabljenje njene pozicije.

Ivica Dačić / 24sata.info

Gostujući na Radio-televiziji Srbije, Dačić je kazao da se taj incident "ne može posmatrati kao izolovani slučaj" i da se lažne vijesti šire kako bi vlast bila destabilizovana a zatim i promijenjena.



"Svjedoci smo posljednjih mjeseci brojnih lažnih vijesti, od priča o zatrovanoj vodi do navodne pripreme upada na sjever Kosova. Sve je to dio koncepta gdje se koriste metode specijalnog rata sa namjerom da se izazove destabilizacija Srbije. To me podsjeća na nešto što se dešavalo prije 20-ak godina", kazao je Dačić.



On je ocijenio da se pritisak na Srbiju ogleda i kroz činjenicu da Beograd na svakih šest mjeseci otvara samo dva pregovaračka poglavlja sa EU.



"Srbija je jedina zemlja kandidat koja ima poglavlje 35 koje se tiče dijaloga sa Prištinom i naš napredak se uvijek ocjenjuje na osnovu napretka tog dijaloga. Nismo zadovoljni što imamo samo dva poglavlja na šest mjeseci ali to je ta vrsta pritiska", rekao je Dačić.



Govoreći o eventualnoj promjeni formata dijaloga sa Prištinom, ministar je kazao da ne vjeruje da može doći do ozbiljnijih promjena ali je i dodao da Beograd neće dozvoliti da u tom procesu učestvuju "samo oni koji stoje iza leđa" kosovskih vlasti.





(BETA)