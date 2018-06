Novinar Stefan Cvetković, koji je nakon navodnog nestanka pronađen živ i zdrav, tvrdio je u policiji Srbije da su ga otele nepoznate osobe, čija lica nije vidio, a koja su, navodno, htjela da ga prebace u Rumuniju, pišu Večernje novosti.

Foto: 24sata.info

Međutim, navodi list, analiza tragova na njegovom satu, pronađenom pored napuštenog vozila, nije pokazala DNK druge osobe, a ni u kolima, pa prema dosadašnjim rezultatima analiza, nema sumnjivih tragova.



List navodi i da je interesantno da je Cvetković pronađen na ulici kada je izlazio iz jedne kuće, nedaleko od svog doma.



Prema operativnim saznanjima, Cvetković je prije desetak dana bio u Prištini u društvu, kako se navodi, poznatog biznismena iz istočne Srbije, koji je sa njim, neposredno prije misterioznog nestanka, najviše komunicirao, što direktno, što kroz poruke.



Određene razgovore imao je i sa vlasnikom telefonskog broja koji je lociran u Prištini, a zabilježeni su i razgovori sa nepoznatim osobama iz Makedonije.



Od trenutka kada je prijavljen njegov nestanak, svi Cvetkovićevi telefoni su bili pogašeni, a ima ih nekoliko.



Tokom operativnog rada, presretnuto je nekoliko razgovara osoba sa kojima je održavao kontakt, čija je suština bila da je on živ i zdrav, odnosno da mu se ništa nije dogodilo.



"On ima priču da mu je prijećeno zbog saznanja koje je iznio o ubistvu Olivera Ivanovića, pa da su ga čak i oteli ljudi koji su upleteni u taj zločin", piše list, te dodaje da policija, u saradnji sa Bezbjednosno-informativnom agencijom (BIA), pokušava da rekonstruiše cijeli slučaj, a provjeravaju se i njegovi kontakti.



list Politika piše da prvi trag na osnovu kojeg su istražioci posumnjali da je novinar Stefan Cvetković živ jeste poziv koji je on u srijedu, 13. juna, oko 22.10 sati uputio čovjeku za koga se ispostavilo da se bavi prevozom ljudi u Rumuniju.





(24sata.info)