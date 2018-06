Novinar Stefan Cvetković trenutno je u Upravi kriminalističke policije, gdje će dati iskaz, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i istakao da je u istrazi njegovog nestanka bilo dosta nelogičnosti koje nisu smjele da budu podjeljene sa javnošću, a da se veliki broj DNK otisaka, uzetih sa Cvetkovićevog vozila i sata koji je pronađen, i dalje porede.

Nebojša Stefanović / 24sata.info

Podsjetio je da je prethodna dva dana oko 300 pripadnika policije, sa helikopterima i tragačkim psima, detaljno pretraživalo područje oko Bele Crkve.



"U rekordnom roku urađeno je mnogo operativnih stvari. Mnogo ljudi u laboratoriji dobro je uradilo svoj posao, vrlo naporno kako bi se došlo do podataka", rekao je Stefanović na vanrednoj pres konferenciji.



Stefanović je upozorio na sve više lažnih vijesti koje se pojavljuju, poput vijesti o zagađenoj vodi u Beogradu.



"I u drugim zemljama upozoravaju na lažne vijesti. Problem je što ljudi ne smatraju da treba da snose odgovornost i da je potpuno u redu da neko kaže da je voda zatrovana, a da onda dođe i kaže ''ja sam to vidio na društvenim mrežama''".



Kako je rekao, mora se naći mehanizam da se takve stvari zaustave, i apelovao na sve ljude koji su iznad sitnog politikanskog profiterstva da se ovakve stvari ne dešavaju, a oni koji to rade da razmisle da li i kome čine uslugu širenjem takvih lažnih informacija, prenosi Tanjug.



Stefanović je zahvalio predsjedniku Srbije na svemu što je učinio na podizanju kapaciteta bezbjednosnih snaga koje su sada sposobne da izađu na kraj sa bilo čim se susreću, a ujedno zahvalio svima koji su im pružili podršku u radu.



