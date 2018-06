Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je u petak kako Vlada čini sve da ljudi koji žive u Hrvatskoj tu i ostanu, a oni koji žele koristiti slobodu kretanja mogu je koristiti kao i u svakog drugoj članici Europske unije (EU).

"Smatram da smo ostvarili strateške ciljeve, da su četiri slobode temelj funkcioniranja EU-a. Mi sa svojim naporima moramo činiti sve da ljudi koji žive u Hrvatskoj ovdje budu zadovoljni i ostanu, a dio onih koji želi koristiti slobodu kretanja da je koriste kao i svakoj drugoj članici EU-a, osobito u zemljama srednje i istočne Europe koje su ovakve trendove koje imamo u zadnjih pet godina imale između 2004. i 2009. godine", rekao je Plenković novinarima.



Plenković se time osvrnuo na briselsku izjavu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović koja je ocijenila "zlonamjernom interpretacijom" to što je neimenovani izvor iz Vlade nazvao "neuobičajenima" njezine riječi da je "sloboda kretanja ljudi u EU istodobno i prednost i mana".



Na pitanje o mogućem novom migrantskom valu koji bi mogao zapljusnuti Hrvatsku, Plenković je odvratio da će njegova Vlada raditi sve da "onaj tko ulazi u Hrvatsku, ulazi zakonito".



"Smatramo da se problem nezakonitih migracija mora rješavati na svom izvoru, a to je cjelovita i sveobuhvatna politika cijele EU da štiti svoje vanjske granice", rekao je.



"Radimo na tome da ispunimo kriterije za Schengen, a to znači da imao punu kontrolu svojih granica. Tu je bitna suradnja sa svim susjednim zemljama, ali i sa zemljama iz kojih migranti dolaze", istaknuo je hrvatski premijer, javila je Hina.



