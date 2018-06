Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nalazi se u Briselu gdje je danas razgovarala s predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom. Ona se tokom boravka u Briselu dotakla i Bosne i Hercegovine, odnosno izmjena Izbornog zakona.

Kolinda Grabar- Kitarović / 24sata.info

Kolinda Grabar-Kitarović je izrazila žaljenje što nije došlo do pomaka u pogledu promjene Izbornog zakona u BiH kako bi se on uskladio s presudom Ustavnog suda i međunarodnih sudova.



Ona je kazala kako je izrazila nadu da će se Evropska unija više angažovati kada je riječ o BiH, a posebno da s pažnjom prate izbore u oktobru kako bi se osiguralo da BiH bude funkcionalna i stabilna država koja će što prije dobiti status kandidata za članstvo u EU.



Predsjednica Hrvatske je ponovila podršku susjednoj zemlji Bosni i Hercegovini.



U razgovoru s Tuskom je izrazila zabrinutost zbog novih migracijskih trendova i otvaranja novih ruta u hrvatskom jugoistočnom susjedstvu. Istaknula je kako ne bi bilo pošteno oslanjati se samo na države članice na vanjskim granicama EU, nego da u tome trebaju svi solidarno učestvovati.



Hrvatska predsjednica je pozdravila dogovor između Atene i Skoplja o imenu Makedonije i izrazila nadu da će ta zemlja zajedno s Albanijom uskoro moći započeti pristupne pregovore s EU, prenosi Index.hr.



Rekla je da treba riješiti sva pitanja sa susjedima, uključujući i Srbiju, što je moguće prije i paralelno s procesom europskih integracija. Svako eventualno uplitanje evropskih institucija u granični spor sa Slovenijom bilo bi kontraproduktivno jer je to bilateralno pitanje, naglasila je Grabar-Kitarović.





(24sata.info)