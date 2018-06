Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas zvanični Berlin da, prije nego što donosi odluke o Srbiji, pokaže takvo poštovanje prema Srbiji i da sasluša što Beograd misli i želi, kao što to Srbija čini i s onima s kojima je u prošlosti razgovarala samo kada je bila pritisnuta.

Foto: Arhiv

Vučić je to rekao u obraćanju na svečanosti polaganja kapsule u temelje nove zgrade Veleposlanstva Njemačke u Beogradu, čiji je rok za završetak radova 2020. godine.



Predsjednik Srbije je izrazio nadu da će Europa ostaviti otvorena vrata za Srbiju.



Istaknuo je da Srbija želi da bude članica EU, ali i da isto tako želi da pokaže odlučnost u mijenjanju sebe i osobnih navika i odnosa prema budućnosti, što je, istakao je, ključno.



Vučić je rekao da bi mogao (izaslaniku njemačkog Ministarstva za europske poslove Kristijanu) Helbahu, kada priča o vladavini prava, da kaže da su u mnogim oblastima i neke članice EU na nižoj razini od Srbije, pa i u ekonomiji.



Ali, to, istakno je, nije nešto čime bismo morali da se hvalimo, niti bi to bio zadovoljavajućoj razini.



Uvjeren je da će nova zgrada njemačkog veleposlanstva biti "svjedok važnih razgovora o budućnosti Srbije, u kojoj Njemačka igra jednu od ključnih uloga".



Vučić je rekao da su odnosi dvije zemlje bili dinamični, sa usponima i padovima u prošlosti, ali i da su uz međusobno razumijevanje unaprijeđeni, te da su u suvremenoj povijesti i na najvišoj razini, kvalitetni i sadržajni.



Posebnu zahvalnost uputio je kancelarki Angeli Merkel što je svojom odgovornošću, ozbiljnošću i posvećenosti doprinijela razvoju regije, a naročito pokretanjem Berlinskog procesa, koji Srbija svesrdno podržava.



Najavio je da će uskoro prisustvovati otvaranju velike njemačke fabrike u Kruševcu, koja će zaposliti 2.500 radnika, nešto na što se u tom gradu čekalo decenijama.



-Spremni smo za jačanje i unapređenje sveukupne suradnje s Njemačkom. Zahvalni smo Njemačkoj na potporu našem europskom putu- rekao je Vučić, kojeg prenose beogradski mediji.



Predsjednik Srbije je zajedno s njemačkim veleposlanikom Akselom Ditmanom, gradonačelnikom Zoranom Radojičićem i izaslanikom njemačkog Ministarstva vanjskih poslova za Jugoistočnu Evropu Kristijanom Helbahom, položio u temelje nove zgrade vremensku kapsulu, na koju su, pored današnjeg datuma, utisnute riječi na njemačkom: "Polaganje kamena temeljca – Njemačko veleposlanstvo Beograd, izgradnja nove zgrade".





(FENA)