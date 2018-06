Ove godine će u potpunosti biti ukinut zakon o privremenom smanjenju penzija, rekao je ministar finansija Srbije Siniša Mali.

Foto: 24sata.info

„Oni koji nisu bili obuhvaćeni smanjenjem po zakonu mogu da računaju da će im penziie biti povišene. Koliko, znaće se u septembru, kad se bude vidjelo koliko postoji prostora u budžetu“, rekao je Mali, prenosi N1.



Kako je naveo, Međunarodni monetarni fond (MMF) insistira da se do septembra ne izlazi sa procentima.



„Plate će takođe biti veće, ali i ti procenti će se znati u septembru“, rekao je Mali.



Vlada Srbije postigla je dogovor da delegacijom MMF-a o novom aranžmanu u trajanju od 30 mjeseci koji ne bio bio finansijski već savjetodavni.



On će biti potpisan u julu i trajaće do januara 2021. godine.







(24sata.info)