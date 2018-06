Generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju Goran Svilanović pozdravio je dogovor, koji su jučer postigli premijeri Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras, čime je Republika Makedonija dobila novo ime - Republika Sjeverna Makedonija.

- Povodom najavljenog sporazuma premijera Ciprasa i Zaeva želio bih da im čestitam na njihovoj odlučnosti i istinskom vođstvu u postizanju dogovora. Dogovor predstavlja stvarno ohrabrenje za cijeli region jugoistočne Evrope, a posebno za zapadni Balkan, jer pokazuje da se i najteža pitanja mogu riješiti ako za to postoji odlučnost i vizija bolje budućnosti - saopćio je Svilanović.



Smatra da ovaj istorijski dogovor daje novi vjetar u leđa međusobnoj saradnji i daljem ekonomskom razvoju i procesu evropskih integracija regiona, te se nada da će biti dočekan s istom dozom odlučnosti njihovih partnera u Evropskoj uniji i NATO-u.



Navedeni sporazum bi trebalo da ratifikuje makedonski parlament kako bi Grčka mogla da ukine blokadu za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, uoči samita lidera EU 28. i 29. juna, i dobije poziv za članstvo u NATO na samitu Alijanse 11. i 12. jula.



Nakon toga planiran je referendum o promjeni imena, koji će se održati u septembru ili oktobru u Makedoniji.



U međuvremenu, očekuje se da sporazum bude potpisan tokom vikenda u grčkom pograničnom mjestu Mala Prespa na Prespanskom jezeru.



Podsjećanja radi, naziv Makedonija, nakon raspada Jugoslavije 1991. godine, postao je predmet rasprave između Skoplja i Atine. Ključni grčki argument je da korištenje naziva Makedonija predstavlja "bezbednosnu prijetnju" jer Grčka tako naziva svoju severnu oblast.



Pregovori o iznalaženju rešenja spora Atine i Skoplja u vezi sa nazivom Makedonija vode se od 1992. godine.



Nakon jučerašnjeg dogovora odlučeno je novo ime za Makedoniju "Republic of North Macedonia" umjesto dosadašnjeg "Former Yugoslav Republic of Macedonia".





