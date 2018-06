Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić u ponedjeljka je ocijenio kako je u interesu Srbije i Hrvatske razvijanje dobrih bilateralnih odnosa i traženje zajedničkih interesa nakon niza izjava zadnjih mjeseci u kojima je napadao Hrvatsku i Hrvate.

"Interes Srbije i Hrvatske svakako treba biti razvijanje dobrih bilateralnih odnosa, pri tomu ne treba tražiti ni od koga da nekoga voli nego je riječ o tome da gledamo u budućnost a da rješavamo sve probleme koji postoje iz prošlosti," rekao je Dačić novinarima u splitskom hotelu Le Meridien Lav uoči početka sastanka ministara vanjskih poslova zemalja Srednjoeuropske inicijative.



Istaknuo je kako u međusobnim odnosima dvije zemlje trebaju gledati u budućnost.



"Moramo gledati unaprijed jer idemo naprijed- kola se voze naprijed, možemo i unazad ali ne znam dokle ćemo stići", kazao je Dačić u pomirujućem tonu nakon niza verbalnih sukoba srbijanskih i hrvatskih dužnosnika zadnjih mjeseci, prenosi Hina.



Sukob je kulminirao u travnju kada je hrvatsko izaslanstvo na čelu s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem prekinulo posjet Srbiji zbog incidenta u srbijanskom parlamentu kada je vođa radikala i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj gazio hrvatsku zastavu i psovao hrvatske izaslanike.



Po tumačenju Dačića, koji je imao niz zapaljivih izjava protiv Hrvatske i Hrvata, on u svojim ranijim izjavama u vezi Hrvatske nije nikad ništa govorio "što nije prouzrokovano nekim stavovima koji su sporni."



"Želim kazati kako ja nikad nisam ništa govorio što nije prouzrokovano nekim stavovima koji su sporni s našeg aspekta i baš zato trebamo se čuvati onoga o čemu imamo različita mišljenja i tražiti zajednički interes," rekao je Dačić.



Na novinarski upit što je konkretno napravljeno u odnosim između Hrvatske i Srbije nakon posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj u veljači ove godine, Dačić je odgovorio kako o tomu ne treba pitati njega.



"Nemojte mene sada o tomu pitati jer ja sam došao da pokažem kako mi želimo dobre odnose, napravili smo i nešto dobro a to je da smo zajednički prodali zgradu rezidencije (bivše Jugoslavije) u New Yorku i čekamo posjet predsjednice Hrvatske," rekao je Dačić.



Na upit za kada je zakazan posjet hrvatske predsjednice Srbiji, Dačić je kazao kako nije na njemu da o tomu govori.



"Nije na meni da o tom govorim, zakazani su već sastanci nekih radnih skupina koje smo formirali i nadam se kako ćemo ozbiljno raditi," istaknuo je Srbijanski ministar vanjskih poslova.



Na dodatni upit hoće li se posjet hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Srbiji realizirati ove godine, Dačić je kazao kako o tome postoje "različite ideje."



"Stvarno ne znam, ustvari znam, ali o tome postoje različite ideje. O tomu su pričali Vučić i predsjednica Hrvatske prilikom prošle (Vučićeve) posjete, a o tomu se razgovaralo i u Mostaru. Ali stalno imamo neke događaje koji nas vraćaju nazad, zato i hoću da vam kažem želimo ići naprijed i da tražimo zajedničke interese," rekao je Dačić.



"Ne moramo se oko sveg slagati ni voljeti ali smo sigurno bliži jedni drugima nego s nekima s kojim se, možda, zajedno nalazimo u nekim europskim zemljama," dodao je.



Na novinarski upit je li Srbija spremna Hrvatskoj vratiti svu dokumentaciju iz Domovinskog rata poput one o Vukovarskoj bolnici, Dačić je odgovorio kratko: "Ja to stvarno ne znam."







