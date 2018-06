Ministar odbrane Srbije, Aleksandar Vulin, pozvao je danas organizatore protesta zbog cijene goriva da se ne kriju iza vozača, jer bi sa njima razgovarao ministar finansija, ukoliko bi znao ko su.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

Vulin je gostujući na televiziji Pink kazao da odluka da li će akcize na gorivo biti smanjene zavisi od cijena na svjetskom tržištu i od Vlade Srbije, odnosno ministra finansija.



"Imate ministra finansija i neko će razgovarati sa njim, ali je pitanje ko, jer se ne zna ko organizuje protest", rekao je Vulin.



Vulin je rekao da Vlada Srbije ne zna kako da ispuni zahtjeve, jer ne zna koji su zahtjevi i ne zna sa kim se pregovara.



"Kako ćemo znati da smo ispunili vaše zahtjeve ako se ne zna sa kim se progovara, ko su zastupnici. Zvanično neko organizuje protest. Vi imate proteste, ali oni koji se kriju iza protesta moraju da snose odgovornost za to što rade", kazao je on.



On je još jednom pozvao organizatore da izađu javno i iznesu zahtjeve.



Vozači već tri dana organizuju protest u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu, Valjevu, Novom Pazaru, Nišu, Kragujevcu, Batočini i drugim mjestima.



Protest je organizovan putem društvenih mreža jer je cijena goriva u Srbiji od početka godina porasla za skoro devet dinara (blizu 15 feninga) po litru, a dizela za više od 11 dinara (18 feninga), prenosi Beta.



Zahtjevi okupljenih građana su da se usvoji nova cijena goriva koja ne smije biti viša od 110 dinara (1.80 KM) za dizel i 120 dinara (blizu dvije KM) za bezolovni benzin, da se ubuduće cijena goriva obračunava tako što će se na osnovnu cijenu benzina uračunati porez, pa tek onda na oporezovanu cijenu goriva da se doda akciza koja ne smije da bude viša od 50 posto osnovne cijene benzina.



Vozači takođe zahtjevaju da cijena plina ne smije da bude veća od polovine cijene bezolovnog benzina.



(24sata.info)