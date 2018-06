Grupa vozača i ovog popodneva od 17 sati okupila se na Slaviji i u Obrenovcu, u znak protesta protiv povećanja cijene goriva.

Foto: Screenshot

Za sada je, javljaju taksisti, neprohodan samo Bulevar oslobođenja, dok se saobraćaj u drugim djelovima grada odvija bez problema.



Automobila na Slaviji ovog popodneva ima manje nego prethodnih dana, ali su oni uspjeli da blokiraju saobraćaj.



- Zbog blokade obustavljene su sve trolejbuske linije na Slaviji, dok tramvaji i autobusi voze izmijenjenim i skraćenim trasama - kaže za "Blic" dispečer GSP-a.



Linije dva i tri preusmjerene su ka Resavskoj ulici, tramvaj broj devet vozi od Bloka 45 do Tašmajdana i od Banjice do Autokomande, isto važi i za liniju 10. Tramvaj na liniji broj 14 vozi od Ustaničke do Tašmajdana i od Banjice do Autokomande.



Kako se može vidjeti na društvenim mrežama, blokiran je i Obrenovac.



Kako Blic saznaje, na Slaviji dežura više saobraćajnih policajaca nego juče, koji su raspoređeni u ulicama Kralja Milana i Nemanjinoj. Trg Slavija je potpuno blokiran, a trenutno je moguć prolaz samo kroz Deligradsku ulicu.



Okupljeni građani postavili su i transparent na Slaviji u smjeru ka Bulevaru oslobođenja na kojem piše "Prolaz: Hitna, ljudi sa djecom, trudnice".



(24sata.info)