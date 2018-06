Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su protesti širom zemlje zbog visoke cijene goriva politički organizovani.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Ti protesti su izgledali tako što tri vozača blokiraju automobilima saobraćaj, pa 20.000 ljudi ne može da prođe, a onda oni prikažu kao da su svi ti ljudi protestovali", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.



Vučić je ocijenio da je riječ o politički organizovanom protestu, jer svi ljudi koji su onemogućeni da prođu nisu bili u protestu već su psovali, ali su bili i trpeljivi.



On je rekao da Vlada Srbije radi na problemu cijene derivata, te ukazao da je u Srbiji, uz Bugarsku, najmanja cijena hljeba u regionu, a najniža je i cijena struje u Evropi, koja iznosi 6,64 eurocenta po kilovat satu.



"O gorivu nam govore oni koji su prodali Naftnu industriju Srbije i iscrpeli naša nalazišta", rekao je Vučić.



On je istakao da svako ima pravo da protestuje, ali u skladu sa zakonom, poručivši da u Srbiji ne postoji haos, kako to neki tvrde, prenose beogradski mediji.



Vučić je rekao da se u Srbiji na silu neće dolaziti na vlast i da tako misle samo pojedini političari i tajkuni, jer ne mogu narodnom voljom da dođu na vlast.



"Ponestaje im novca. A mnogo su opljačkali Srbiju, i /Dragan/ Đilas, i /Vuk/ Jeremić, i /Saša/ Janković, i /Miroslav/ Mišković...Zato i pričaju kako smo najgori u regionu i navode primjer cijene benzina", rekao je Vučić.



(24sata.info)