Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Vojska Srbije najjača među zemljama iste veličine.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Od zemalja sličnih ljudskih i teritorijalnih kapaciteta ne postoji snažnija armija od naše", rekao je Vučić poslije obilaska Vojne gimnazije u Beogradu.



Vučić je rekao da u posljednje tri godine Srbija na vojsku troši više od onoga što piše u budžetu.



"Nije naš vojni budžet 650 miliona dinara, kao što piše. Računajte da nam je vojni budžet milijardu i više od milijardu dinara", rekao je Vučić.



Kao tri ključna problema Vojske Srbije, Vučić je naveo manjak ljudstva, tehničku zastarjelost i odnos prema vojsci i policiji u društvu.



Vučić je rekao da Srbija ima dovoljno vojnika na jugu zemlje, ali da najviše problema sa ljudstvom ima u Beogradu i Vojvodini i da je potrebno da se promijeni odnos prema vojnicima i policajcima u društvu, jer bez njih država ne bi bila bezbjedna.



On je rekao da prva faza obnove spavaonica i čitaonice Vojne gimnazije koštala 32 miliona dinara i pozvao djecu da se upišu u tu školu za koju je rekao da će biti moderna.



"Treba da gradimo djecu i njihovo znanje. Jer kako ovdje na vratima stoji 'Znanje je naše oružje'. Treba u to da uložimo, da nemamo brige za budućnost", rekao je Vučić i dodao da je srećan što gimnazija ima 327 učenika, od kojih 112 djevojaka.



Govoreći o Kosovu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Beograd biti pod velikim pritiscima kako bi se oslabila pozicija Srbije za pregovore sa Prištinom u Briselu.



"Bićemo pod veliki prisitcima, a oni koji žele na različite načine da Srbiju slome, pokušaće da to urade iznutra da bi oslabili našu pregovaračku poziciju i rekli vidite šta smo sve u stanju da vam uradimo", rekao je Vučić.



On je dodao da "dok su srbijanska vlada i predsjednik snažni teško je vršiti tako veliki uticaj na odluke".





(AA)