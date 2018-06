Grupa vozača danas je oko 17 sati blokirala Slaviju u znak protesta zbog povećanja cijene goriva, saznaje "Blic". Međutim, ostale saobraćajnice i gradu su prohodne, a na društvenim mrežama preko kojih komuniciraju vozači apelovano je na njih da od toga odustanu.

Foto: Screenshot

Vozači su parkirali automobile na kolovozu na Slaviji, zbog čega je došlo do zastoja u saobraćaju, a trolejbusi ne mogu da prođu.



- Sve trolejbuske linije koje idu preko Slavije su obustavljene, a tramvajske se preusmjeravaju koliko je to moguće preko Resavske ulice - navode iz GSP-a i dodaju da je autobuski saobraćaj na Zrenjaninskom putu u Borči i na Smederevskom putu takođe obustavljen zbog blokade puta.



Kako navode beogradski taksisti, zbog zaustavljenih vozila oko 17 sati bilo je nemoguće proći od Slavije ka Autokomandi jer je Bulevar oslobođenja bio zatvoren. Nakon sat vremena, otvorena je jedna traka.



Pokušaj nekolicine vozača da blokiraju i Autokomandu nije uspio.



Reporteri "Blica" zatekli su dvadesetak vozača van automobila kako se dobacuju košarkaškom loptom, piju sok i jedu. Nešto poslije 18.30 sati zatvorena je i Deligradska ulica, a stali su i tramvaji u Nemanjinoj.



Vozači koji su blokirali Slaviju navode da će na tom mjestu ostati do 19 sati.



U međuvremenu je na društvenim mrežama preko kojih komuniciraju vozači koji blokiraju saobraćaj osvanuo apel da se blokade danas ne održavaju, nego da se blokada organizuje od ponedjeljka u jutarnjem špicu na Gazeli i tokom popodneva na Novom Beogradu.



(24sata.info)