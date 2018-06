Najprije su se u Dubrovniku, a potom i u drugim turističkim dijelovima Hrvatske ugostitelji dosjetili dvostrukih cijena kao načina kako da "oderu" strance, a pri tome ne ugroze promet domaćih gostiju koji ne mogu platiti tolike iznose.

Ilustracija / 24sata.info

U poznatom splitskom restoranu domaća gošća u društvu sina zadovoljna više rižotom nego njegovom cijenom od 90 kuna (23 marke), dolazi ipak ponovno sutra kod istog ugostitelja, ali ovaj put s prijateljima iz inozemstva. Za stolom se razgovara francuski i italijanski, a račun koji za isti rižoto plaćaju ovaj put je – 120 kuna (31 KM)! Razlika u cijeni je zato što je gošća dan prije sa sinom govorila hrvatski, što joj je osiguralo popust od 30 posto, dok je sutradan jezik komunikacije bio strani. A to je razlog da rižoto bude 30 posto skuplji.



Ta situacija dnevno se ponavlja u obalnim dijelovima Hrvatske u turističkoj sezoni, građani o tome pričaju, svi se nad tim već nekoliko godina tobože zgražaju, kritiziraju i prozivaju, ali se ništa ne mijenja. Štoviše, nakon što su se, najprije u Dubrovniku, a potom i u drugim turističkim dijelovima Hrvatske ugostitelji dosjetili dvostrukih cijena kao načina kako da "oderu" strance, a pri tome ne ugroze promet domaćih gostiju koji ne mogu platiti tolike iznose, taj način poslovanja toliko se udomaćio da je gotovo postao – legalan, piše "Slobodna Dalmacija".



Uzalud iz nadležnih ministarstava i inspekcija tvrde kako se radi o kršenju nekoliko hrvatskih zakona i Direktive Evropskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutrašnjem tržištu (iz 2006. godine), koja je ugrađena i u naše zakone, sve to ne znači ništa. Na prste doslovno jedne ruke mogu se nabrojiti ugostitelji koji su zbog takvog prekršaja kažnjeni, jer takav "status quo", čini se, odgovara svima pa se i u kontrolama, kažu sami ugostitelji, benevolentno gleda na popuste domaćim gostima. Uostalom, ako ih oni sami ne prijave, tko će za njih znati?



Domaći gosti mogu tako i dalje ispijati svoje kafe i piva po "normalnim" cijenama, a stranci i tako ne znaju koliko konobar susjednom stolu naplati istu uslugu. I svi su sretni.



Dva jaja sa šunkom 26,5 KM



Ne čudi zato da je teže pronaći ugostiteljski objekt u Hrvatskoj koji ne primjenjuje praksu dvojnih cijena za strance i domaće, nego obrnuto. Radi se o tome da su na cjenovniku usluga restorana i kafića istaknute cijene koje su prilagođene standardu dobrostojećih stranaca i pokušavaju se približiti onima u EU za sličnu uslugu. Tako se rižoti naplaćuju po 120 kuna (26,5 KM), pizze po 100 i više kuna, pivo 40 kuna (10,5 KM), čaša vina 45 kuna (12 KM), sitna frigana riba porcija 90 kuna (24 KM), dva jaja sa šunkom 26,5 KM, kuglica sladoleda 12 kuna (4 KM), kapućino 35 kuna (10 KM)...



Kako je jasno da takve iznose svojim standardom ne mogu pratiti domaći građani, to im ugostitelji na licu mjesta odobravaju na te iznose popust od 10 do 30 posto, ovisno o procjeni. Pri tome krše Direktivu Evropskog parlamenta, prema kojoj se na primatelja usluge ne smiju primjenjivati diskriminirajući zahtjevi uvjetovani državljanstvom ili mjestom prebivališta, osim u "slučajevima kada su objektivno opravdani različiti uvjeti pristupa usluzi".



Istovremeno hrvatski Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje obavezu isticanja službenog cjenika usluga na hrvatskom i najmanje jednom od svjetskih jezika koji se mora nalaziti na istaknutom mjestu te biti vidljiv i primjenjiv svim gostima.



- Istina je, mi dajemo popuste domaćim gostima da ih ne izgubimo u sezoni zbog većih cijena. U fiskalnu blagajnu tučemo puni iznos iz cjenika i na njega plaćamo porez. Popust koji dajemo gostima ide na naš račun, od naše zarade koje se odričemo u korist domaćeg gosta. Time želimo zadržati stalne goste, a postotak "popusta" određujemo po procjeni, nema pravila. Svi vam tako rade, računovođe nam kažu da tako smijemo jer to nije izričito zabranjeno pa je u nekoj "sivoj" zoni. Inspektori nam dolaze, pregledavaju svaki svoj djelokrug rada, ali nikad nismo platili kaznu zbog toga – priča za Slobodnu Dalmaciju poznati ugostitelj iz Makarske koji, logično, želi ostati anoniman.



- Ja uopće ne razumijem taj način rada niti znam kako oni to provode kroz fiskalnu kasu. Ne može se ista usluga u isto vrijeme naplaćivati po različitim cijenama. Ako je popust u nekom razdoblju dana, on mora biti za svih isti. To je antireklama našem ugostiteljstvu i ja po cijenu gubitka ne bih to nikad radio.To je varanje i degradiranje stranaca i zabranio bih raditi takvim ugostiteljima – izričit je Stipe Knežević, dugogodišnji ugostitelj iz Zadra, koji kaže da misli da je u njegovu gradu malo ugostitelja koji tako varaju goste.





(Slobodna Dalmacija)