Izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško prozvao je u nedjelju tvrtku Franck da kreira okruženje u kojemu svi vjerovnici Agrokora postaju taoci Francka koji se našao u problemima jer se ponašao kao Agrokorova banka, a ne kao proizvođač kave.

"Prijavljeno je ukupno 58 milijardi kuna raznih potraživanja od Agrokora, no svi vjerovnici postaju taoci Francka, koji se zbog dugogodišnjih dubokih poslovnih veza s Todorićevim Agrokorom, pretvorio u jednog od njegovih najvećih domaćih financijera", rekao je Peruško u izjavi za medije nakon što je Franck jučer u priopćenju ponovno iznio optužbe na rad izvanredne uprave za Agrokor.



Franck i njegova zamjenica Irena Weber prozvali su tvrtku Franck da priopćenjima i sudskim podnescima napadaju postupak izvanredne uprave i svu svoju energiju usmjeravaju za rušenje nagodbe zbog svojih partikularnih interesa.



Loše poslovne odluke Francka iz prošlosti danas dolaze na naplatu, a krivnju zbog problema u kojima se nalaze pokušavaju prebaciti na izvanrednu upravu te nas neutemeljeno prozivaju za nezakonito ponašanje, rekao je Peruško te istaknuo da je Franck samo jedan od 5700 vjerovnika Agrokora, prenosi Hina.



Peruškova zamjenica Irena Weber iznijela je nekoliko činjenica vezanih uz situaciju u koju je Franck dovela uprava te kompanije u odnosu na Agrokor.



"Franck je prijavio dug od 9,3 milijuna eura (za prodaju robe Agrokoru) , a već mu je plaćeno 6,8 milijuna eura, što je 73 posto i iznad je prosjeka ostalih dobavljača", istaknula je Weber.



"No pravi problem Francka nisu ova potraživanja, već 59 milijuna eura drugog duga nastalih na temelju financijskih mjenica", rekla je Weber i pojasnila da je riječ o razdoblju kada se Franck ponašao kao privatna banka Agrokora.



Franck je propustio u prethodnih godinu dana poduzeti vlastito financijsko i vlasničko restrukturiranje, a svu svoju energiju usmjerava na rušenje nagodbe zbog svojih partikularnih interesa, rekla je Weber i dodala da Franck i danas ostvaruje gotovo trećinu svog cjelokupnog prihoda upravo kroz grupu Agrokor.



S Franckom, poručila je, izvanredna uprava neće prestati razgovarati, ali isto tako neće dozvoliti da Franckove financijske mjenice, jer o tome je riječ, za koje su regresno pravo potpisivali pod punom poslovnom odgovornošću, ugroze postizanje nagodbe svih vjerovnika.



Peruško se osvrnuo i na poziciju oko vjerovničkog vijeća koje je bilo jedna od tema napada iz Francka na izvanrednu upravu.



Istaknuo je da je izvanredna uprava željela formirati stalno vjerovničko vijeće, ali zbog međusobnih taktičkih igara među vjerovnicima, pri čemu je Franck konkretno osporio skupine koje su predložili, to vijeće do sada nije formirano.

