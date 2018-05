Lider Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj, osuđeni za zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom devedesetih u Vojvodini, kupio je kuću u Hrtkovcima - mjestu koje je sinonim za progon srijemskih Hrvata, prenio je list Blic.

Vojislav Šešelj / 24sata.info

Lider radikala se vraća među ljude koje je proganjao, naslov je teksta u kojemu se navodi da je kupio nekretninu koja se nalazi u Školskoj ulici, u samom središtu tog vojvođanskog sela samo 300 metara od katoličke crkve Svetog Klementa.



Kako saznaje Blic, čelnik SRS-a je kuću kupio na ime svog sina Mihaila, a kupoprodajni ugovor potpisan je u petak kod javnog bilježnika u Rumi.

Reagirajući na tu vijest predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov izjavio je da to unosi nespokoj među preostale Hrvate u tome selu i Srijemu.



Dok se Republika Srbija jasno i nedvosmisleno ne odredi spram presude suda u Haagu o zločinima nad Hrvatima u Vojvodini i ne poduzme adekvatne mjere, osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj činit će i nadalje ono što mu se prohtije!, naveo je Žigmanov u izjavi za hrvatske medije u Vojvodini.



Njegov ponovni dolazak na mjesto stradanja Hrvata, dodao je, ne samo da je strahotan već uvelike banalizira zločine, što onda unosi nespokoj među ovdašnje Hrvate.



I to je ono što ne bi trebalo brinuti samo vojvođanske Hrvate, nego i vlasti Republike Srbije, a svoj bi interes i dalje trebali očitovati i Republika Hrvatska te međunarodne institucije i organizacije, zaključio je čelnik DSHV-a.



List Blic podsjeća da je Šešelj najavljivao da će kupiti nekretninu u Hrtkovcima.

On je prigodom gostovanja na jednoj lokalnoj televiziji izjavio da će se žaliti na osuđujuću presudu pred Mehanizmom za međunarodne kaznene sudove u Haagu kao i da će u Hrtkovcima otvoriti ured Komiteta za obranu dr. Vojislava Šešelja, navodi list.Đ



Ovakav potez Šešelja ne treba čuditi, ističe Blic, budući da je u više navrata pokazivao da je spreman na sve.



On je nakon osuđujuće presude u Haagu najavljivao da će ponoviti ratne zločine u Hrtkovcima, a nakon toga i da će 6. svibnja u tom mjestu, koje se nalazi u blizini Rume, napraviti veliki miting, odnosno, kako je rekao, radikalsko - đurđevdanski uranak, piše beogradski list.



Policija, koja je okružila selo, nije dopustila čelniku SRS-a i njegovim pristašama da uđu i održe najavljeni miting.



Taj datum, 6. svibnja, hrvatske udruge, neke stranke i nevladine udruge označavaju kao dan kada je 1992. počeo progon srijemskih Hrvata.



Toga dana održan je miting na kojemu je sudjelovao i predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, kada su pročitana imena sedamnaestoro Hrvata kojima je javno poručeno da se sele.



Ubrzo se poruka počela i ostvarivati u samo 19 dana, od 10. do 29. lipnja te 1992. godine protjerano je oko 600 hrtkovačkih obitelji koji sada žive diljem Hrvatske i svijeta, izjavio je ranije Tomislav Žigmanov, i dodao da je to bilo vrijeme straha, etnički motiviranog nasilja i ubojstava, koje se organizirano provodilo bez ikakvog povoda nad lojalnim građanima hrvatske nacionalnosti, samo zato što su Hrvati.





(24sata.info)