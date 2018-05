Splitsko-makarska nadbiskupija u petak je potvrdila da je završila svoju istragu protiv fratra kojeg se sumnjiči za pedofilsko ponašanje u Splitu, nakon čega je sva dokumentacija poslana nadležnim tijelima u Vatikanu.

"Istraga od strane Nadbiskupije splitsko-makarske je završena i sva dokumentacija je poslana nadležnim tijelima u Vatikan, od kojega se čeka konačan sud," rekli su kasno poslijepodne u Nadbiskupiji splitsko-makarskoj za Hinu.



Prema pisanju hrvatskih medija, istraga je mišljenja da je "fratar kriv za pet slučajeva, i sankcije Kongregacije za nauk vjere bit će drastične - otpuštanje iz franjevačkog reda i otpuštanje iz kleričkog staleža."



Također se navodi da je istraga "efektivno započela" 6. veljače i završena je za dva mjeseca, a osumnjičeni svećenik je suspendiran odmah 7. prosinca 2017. nakon zaprimanja prijave.



U prvoj prijavi radilo se o tri svjedoka, tj. potencijalne žrtve, da bi se nakon javne objave pojavila još dvojica oštećenika.



Predstavnici Crkve kažu kako kada počne istraga, ona se ne može zaustaviti te da u Crkvi ne postoji zastara za to kazneno djelo.



Dodaju kako je u istrazi utvrđeno da je fratar dvojicu žrtava uznemiravao, to jest, pokušao ih navesti na spolni odnos, ali nije uspio, dok je kod dvojice to učinio, te da je kod jedne žrtve to dvojbeno i teško dokazivi.





(FENA)