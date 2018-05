Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je Samitom EU-zapadni Balkan u Sofiji otvoreno novo poglavlje u regionu i da su ovo dobri signali za očuvanje stabilnosti, bezbjednosti i sigurnosti na Balkanu, jer su se učesnici kroz otvoren i iskren razgovor bolje razumjeli.

On je nakon Samita izjavio novinarima da će biti učinjeno sve da se dođe do rješenja za Kosovo i Metohiju koje će biti prihvatljivo za srpske građane, ali da to ne zavisi samo od Srbije, prenose beogradski mediji.



"Mi ćemo dati sve od sebe i borićemo se za to. Da li ćemo uspeti ne zavisi samo od nas", rekao je Vučić.



Vučić je istakao da u Srbiji postoji želja da se problem riješi, da smatra da je Srbija uložila i napor, energiju i volju i da je sve svoje obaveze ispunila.



On je naglasio da dijalog /Beograda i Prištine/ mora biti nastavljen, a da za nastavak mora da postoji ispunjenje određenih uslova, kao i da želja za kompromisom mora da postoji na obje strane.



Vučić je rekao da je u Sofiji bilo riječi i o infrastrukturnim projektima, a jedan od njih je auto-put Niš–Priština, čiji se početak izgradnje očekuje do kraja godine, te da je potpisan važan sporazum za Srbiju o gasnom interkonektoru sa Bugarskom.



Predsjednik Srbije je napomenuo da je u Sofiji imao niz bilateralnih susreta, navodeći da se sastao sa njemačkim kancelarom Angelom Merkel, britanskim premijerom Terezom Mej, sa evropskim zvaničnicima Žan-Klodom Junkerom, Donaldom Tuskom, Antoniom Tajanijem, nekoliko premijera.



On je naveo da je u Sofiji sa /predsjednikom samoproglašenog Kosova/ Hašimom Tačijem razmijenio nekoliko riječi i da to vidi kao čin ljubaznosti.



