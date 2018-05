Portal Index.hr nastavlja s objavom mailova tzv. afere Borg. Index navodi kako je potpredsjednica hrvatske Vlade Martina Dalić, koja je u međuvremenu dala ostavku, pozivala članove grupe Borg na niz sastanaka kod premijera.

Andrej Plenković / 24sata.info

To je dokaz da je hrvatski premijer Andrej Plenković znao što se radi i tko je sve u ekipi koja piše lex Agrokor. Iako nijedan mail nije poslan premijeru Plenkoviću, činjenica je da se najmanje tri puta susreo s članovima grupe Borg te da je mailove dobivala njegova savjetnica na službenu adresu, navodi Index.



Kako javlja HRT, iz hrvatske vlade neslužbeno su komentirali da su i današnji mailovi potvrdili da je između ponuđenih opcija izabrana ona koja je mogla osigurati nastavak poslovanja Agrokora bez ulaganja državnog novca, odnosno novca građana.



Zakon je pripremljen u kratkom roku, a njime je postignuto da Agrokor i danas uredno posluje. Mailovi, kako poručuju iz vlade, izričito potvrđuju da će savjetnike plaćati sam Agrokor, da troška za državu neće biti, a ne govori o tomu koji će se savjetnici angažirati.



"Ono što se može iščitati iz mailova jest da je premijer govorio istinu. Od prvog dana tvrdio je da je u vrijeme eskalacije krize u Agrokoru HDZ zajedno s Mostom predložio radnu skupinu na čelu s Martinom Dalić. Ta je skupina radila i rezultat njihovog rada je prijedlog da se napravi zakon koji će omogućiti prevladavanje krize u Agrokoru bez troška po porezne obveznike. To se iščitava iz mailova", kazao je Branko Bačić (HDZ).



Nakon što je zakon 'uglavljen', kaže Bačić, predstavnici radne skupine prezentirali su tekst zakona premijeru.



U tekstu je vidljivo kako će savjetnici, koji će pomoći Agrokoru, teretiti firmu, a ne proračun. U mailovima nisu spominjana imena savjetnika, zaključio je Bačić.



Predsjednik SDP-a Davor Bernardić smatra kako novi mailovi pokazuju ne samo da je premijer znao, da je bio informiran, nego da je osobno bio na čelu skupine Borg koja je izvukla preko 500 milijuna kuna iz Agrokora.



"Ovo je definitivan kraj predsjednika vlade, HDZ-a i HNS-a. Pozivam ga da raspiše izbore i zaustavi ovu agoniju jer Hrvatska ne smije biti talac jednog čovjeka, u ovom slučaju njega", izjavio je Bernardić.



Sličnog mišljenja je i Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida: "Sve ovo nam pokazuje da je Andrej Plenković novi Sanader. Godinu dana su lagali pa su pokušali najprije prikriti pa ismijati situaciju - vrijeđajući tako inteligenciju hrvatskih građana i zastupnika u Saboru".



"Kolega Plenkoviću, dajte ostavku, nemojte sramotiti Hrvatsku, Vladu i sebe", poručio je Sinčić.



Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je da je za njega afera u vezi s Agrokorom završila ostavkom ministrice Martine Dalić i da će idućega tjedna biti izabran novi ministar ili ministrica, za što vladajući imaju 77 glasova u saboru.



Hrvatski ministar uprave Lovro Kuščević kazao je da u objavljenim mailovima tzv. skupine Borg koja je radila na lex Agrokoru i na restrukturiranju te kompanije nema sukoba interesa s predsjednikom Vlade RH te da savjetnike u restrukturiranju Agrokora plaćaju vjerovnici.



"Sve savjetnike plaćaju privatnici, dakle vjerovnici Agrokora. Oni su sami po svom nahođenju izabrali savjetnike koje su platili iz svog novca", rekao je Kuščević.



Dodao je kako "izvanrednog povjerenika nije izabrala Vlada, već Trgovački sud koji je neovisno tijelo, a on je odabrao savjetnike koji su plaćeni privatnim novcem, od tvrtke, od vjerovnika".





(FENA)