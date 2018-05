Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da sanja o ujedinjenju svih Albanaca ali ne u Velikoj Albaniji, već u EU.

Edi Rama / 24sata.info

Kako je rekao, EU bi trebalo da preuzme stratešku odgovornost za region Zapadnog Balkana.



U intervjuu za Euronews Rama je rekao da je njegova ustavna obaveza da štiti sve Albance, ali i dodao da vjeruje da Albancima, gdje god da žive, nikada nije bilo bolje nego danas.



"Na Kosovu sada imaju svoju državu. U Makedoniji su dio prave revolucije u smislu promjene pristupa prema albanskom jeziku i albanskom narodu. Na jugu Srbije nadam se da će se njihovi uslovi popraviti i na osnovu činjenice da se Srbi na Kosovu tretiraju vrlo, vrlo dobro i mnogo, mnogo bolje", rekao je Rama u intervjuu koji je objavljen uz intervju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, uoči samita EU i Zapadnog Balkana u Sofiji.



Na podsjećanje novinara da je nedavno nagovijestio da bi Albanija i Kosovo jednoga dana mogli da imaju zajedničkog lidera a Rama je kazao da ne žali zbog te izjave ali da mu je žao zbog reakcija koje je izazvala jer nije imao namjeru da daje "uznemiravajuću izjavu".



"To je trebalo da bude imaginacija, u veoma posebnim okolnostima desete godišnjice nezavisnosti Kosova i u obraćanju parlamentu Kosova“, rekao je Rama.



On je dodao da je govorio o tome šta bi moglo da bude za 20 godina i da je prije nego što je kazao "zašto ne bismo imali i jednog predsjednika" rekao i da bi dijalog sa Srbijom trebalo da bude uspješno okončan a Srbi i Albanci da budu u EU.



"Dakle bilo je mnogo preduslova da bi se došlo do tačke o jednom predsjedniku za obje zemlje", rekao je.



Na pitanje da li isključuje projekat ujedinjenja Albanaca u budućnosti Rama je rekao: "Ne". "Oduvijek sam govorio da mi je san da se ujedinimo pod nebom EU. Nikada nisam govorio o Velikoj Albaniji jer imam veći san o Velikoj Evropi sa Albancima u njoj", dodao je.



Povodom mišljenja da se projekat proširenja EU oživljava zbog prevelikog prisustva Rusije, Turske i Kine u regionu, Rama je potvrdno odgovorio na pitanje da li bi te zemlje mogle da iskoriste region da destabilizuju EU.



"Da, to je prostor koji neko treba da popuni. I to je prostor koji pripada Evropi i EU. Dakle, EU bi zaista trebalo strateški da preuzme odgovornost za ovaj prostor. Jer ako postoji praznina sigurno će biti drugih koji će pokušati da dođu i da ga popune", rekao je Rama.



Na pitanje kada očekuje da će se Albanija pridružiti EU, s obzirom na to da bi Srbija i Crna Gora, koje prednjače u evrointegracijama mogle da postanu članice do 2025. godine, Rama je rekao da 2025. predstavlja perspektivu prema kojoj svi mogu biti "spremni ako rade naporno i urade svoj posao".



"Ne treba nam datum da bismo ohrabrili ljude (da slijede potrebne reforme). Treba da započnemo (pristupne) pregovore u junu. To je sve. I ne treba nam ništa više.



Za nas je to pitanje života i smrti u smislu da otvaranje pristupnih pregovora znači da smo konačno u budućnosti i da smo konačno izašli iz prošlosti", rekao je Rama.



Na podsjećanje da je predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker nedavno rekao da je u Albaniji i dalje prisutan organizovan kriminal i da ne želi da takvu situaciju unosi u Evropu, Rama je kazao da je Albanija ispunila svoj domaći zadatak za otvaranje pristupnih pregovora i da je od Komisije dobila pozitivnu preporuku bez uslovljavanja.



"Prije svega, nismo čekali predsjednika Junkera niti bilo koga drugog iz inostranstva da nam kaže da predstoji velika borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i mnogih drugih stvari. Ali stavr je jasna. Ispunili smo svoj domaći zadatak za otvaranje pristupnih pregovora... Ako postoji evropski organizovani kriminal, to je međupovezan organizovani kriminal i protiv njega se treba boriti zajedno", rekao je Rama.







(24sata.info)