Komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn kaže da dugoročno rješenje za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine podrazumijeva održivo i realistično rješenje zasnovano na međunarodnom pravu.

Johannes Hahn / 24sata.info

"Sljedeći korak je podizanje normalizacija na sveobuhvatni nivo, a na dvjema stranama je da uz pomoć Federice Mogherini definišu sadržaj pravno obavezujućeg sporazuma", kaže Hahn u ekskluzivnom intervjuu za Tanjug.



Komesar Hahn je u razgovoru za Tanjug ocijenio da je dosadašnji tok dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje visoke predstavnice EU Federice Mogherini doveo do značajne normalzacije odnosa dvije strane.



"Predsjednici Hashim Thaci i Aleksandar Vučić su u julu 2017. godine kroz dijalog kome posreduje visoka predstavnica Federica Mogherini počeli rad na sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa u formi pravno obavezujućeg sporazuma. Tokom godina dijalog je doveo do značajne normalizacije odnose između Beograda i Prištine, a sljedeći korak je da se ta normalizacija dovode na sveobuhvatni nivo. Na dvjema stranama je da uz pomoć Federice Mogherini definišu sadržaj tog pravno obavezujućeg sporazuma", objašava Johannes Hahn.



Hahn ponavlja da će od sveobuhvatne normalizacije odnosa dobrobit imati i Beograd i Priština i da će to biti od vitalnog interesa za nastavak njihovog evropskog puta. Komesar za pregovore o pristupanju je povodom medijskih spekulacija da je u rješavanju kosovskog pitanja "u igri" i moguća zamjena teritorija ocijenio da ne vjeruje da strane u dijalogu žele da o svojoj pregovaračkoj strategiji diskutuju preko medija.



"Dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine kome posreduje EU za cilj ima promociju održive saradnje između dvije strane, pomoć u ostvarenju napretka na putu ka EU i poboljšanje života ljudi. To je ono što se računa. Dugoročno rješenje podrazumjeva održivo i realistično rješenje zasnovano na međunarodnom pravu", zaključio je komesar Hahn.



Johannes Hahn kaže da ono što EU sada očekuje u okviru dijaloga jeste da se dogovor o Zajednici srpskih opština u potpunosti primijeni bez odlaganja.



"Dogovor predviđa da se nacrt statuta Asocijacije odnosno Zajednice izradi za četriri mjeseca od početka rada na nacrtu. Kosovski premijer dao je mandat upravljačkom timu da počne rad na nacrtu 4. aprila što znači rok do 4. Avgusta", kaže komesar za proširenje.



Johannes Hahn nije odgovorio na pitanje Tanjuga šta će biti ukoliko se zacratni rok za izradu statuta ZSO probije niti da li će takav čin obesmisliti cijeli tok dijaloga.



Kada je riječ o predstojećem samitu EU Zapadni Balkan koji se održava 17. maja u Sofiji komesar Johannes Hahn u intervjuu za Tanjug kaže da će to biti još jedna istorijska odrednica u odnosima EU i Zapadnog Balkna.



"Cilj samita je da unese novu energiju u odnose EU i Zapadnog Balkana. Samit će potvrditi evropsku perspektivu Zapadnog Balkna i fokusirati se na program povezivanja. Bolje povezivanje koje obuhvata puteve, željeznicu, energetske mreže, ali i digitalno tržište, ekonomsku integraciju kao i međuljudske kontakte ključ je za ostvarivanje punog ekonomskog potencijala regiona”, kaže komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn.



Neposredno pred odlazak u Sofiju komesar Hahn je u izjavi za Tanjug najavio da će tokom samita Evropska komisija predstaviti obiman finansijski paket koji će podržati ključne projekte u oblasti povezivanja na Zapadnom Balkanu, ojačati regionalnu saradnju i pomoći da se Zapadni Balkna još čvršće veže za EU.



Kada je o sličnostima i razlikama između Solunskog i Sofijskog samita riječ, komesar za pregovore o proširenju naglašava da je "jasna paralela to što će se lideri zemlja članica EU sastati sa svojim kolegama sa Zapadnog Balkna i naglasiti posvećenost EU partnerima u region".



"Što se razlika tiče, samit u Sofiji će jasan fokus imati na projektima od zajedničkog interesa u oblastima bezbednosti i povezivanja. Nadam se da će samit ostaviti istorijski trag pokazujući pojačani angažman EU u regionu. Isto tako očekujem da će zemlje Zapadnog Balkna iskoristiti istorijsku priliku i trenutak stvoren novom Strategijom o Zapadnom Balkanu i isporučiti reforme neophodne za integraciju regiona u Evropu", kaže Han.



Pored mnogih komentara da samit u Sofiji neće pružiti direktnu podršku procesu proširenja EU, kao i da novi nacrt budžeta EU do 2027. godine nije predvidio novac za eventualne buduće članice, komesar Hahn za Tanjug kaže da "proširenje ostaje ključuno u odnosima EU prema Zapadnom Balkanu" i da se to reflektuje i kroz Stregiju proširenja i novi budžet EU.



"Kao prvo predložena nova konstrukcija diplomatskih instrumenta EU fokusira se na prioritete što uključuje i Zapadni Balkan i povećava fondove za taj region. Istovremeno član 19 predloženog budžeta crno na bijelo kaže da će biti prerađen ukoliko dođe do prijema novih članica. Tačno to se dogodilo i kada je Hrvatska 2013. godine ušla u EU", zaključio je komesar Hahn.



