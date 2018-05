Vučić nije želio da komentariše medijske napise da mu je stigao prijedlog SAD i najuticajnijih zapadnih zemalja bolji nego svi dosadašnji, ali opet neprihvatljiv za Srbiju.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Ne želim da komentarišem ništa od predloženog. Moj posao je da razgovaram, da pokušamo da nađemo rješenje, ali do sada nismo dobili ništa što je prihvatljivo", rekao je Vučić za beogradski "Blic".



On je u intervjuu za američku TV mrežu "ABC" i albansku televiziju "Klan" rekao da je kompromis rješenje za Kosovo i Metohiju, te naglasio da ni Srbi ni Albanci nemaju više djece, niti ljudi za ratovanje.



Vučić je istakao da su sa tim što je rekao svi u Evropi saglasni, ali i da niko neće da ga podrži zato što svi imaju interes svojih zemalja.



On je naveo da je svjestan da u Srbiji najviše ljudi želi da se "zamrznuti konflikt nastavi", sa čime, kako je rekao, nije saglasan.



Prema njegovom mišljenju, pitanje je da li Beograd i Priština mogu da nađu nešto što bi bilo racionalno i realno i značilo gubitak i za jedne i za druge.



"Spreman sam da čujem sve albanske predloge, da čujem sve prijedloge međunarodne zajednice, ali ti prijedlozi ne smiju i ne mogu da budu ponižavajući za Srbiju", rekao je Vučić.



On kaže da Albanci na Kosmetu pogrešno smatraju da su pobijedili Srbe.



"Srbi, sa druge strane, u dobroj mjeri vide da Albanci nikada ne mogu da steknu državno-pravni legalitet na bilo koji način bez Srbije, bez Rusije, Kine u UN", naglasio je Vučić.



On je odbacio navode da briselski sporazum i formiranje zajednice srpskih opština (ZSO) na Kosmetu znači "bosnizaciju Kosova" i podjelu.



Vučić je ocijenio da ZSO nije formirana ni nakon pet godina zato što je teško pojedinim političarima da objasne da albanski narod ne može sve da dobije, već da nešto moraju i da izgube.



Prema njegovim riječima, Albanci na Kosmetu takođe traže razgraničenje, ali "samo što traže da imaju 100 odsto teritorije Kosova".



Odgovarajući na pitanje da li je nekada sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i premijerom Albanije Edijem Ramom razgovarao o podjeli Kosmeta, Vučić je naveo da časni ljudi ne govore o čemu su na zatvorenim sastancima razgovarali.



On je rekao da ne može još da kaže ništa u vezi sa ubistvom lidera Građanske inicijative "Sloboda, demokratija, pravda" Olivera Ivanovića - ni da je etnički motivisano, niti da nije.



Govoreći o regionu, Vučić je naveo da da Srbija nastoji da gradi dobre odnose sa zemljama sa kojima je nekad bila u zajedničkoj državi, ali da bi, ukoliko joj se zamjeraju odnosi sa Hrvatskom, trebalo imati u vidu da "Hrvatska nema dobre odnose ni sa jednim od komšija".



"Ti odnosi su sa Srbijom čak najmanje suštinski loši, i vjerujem da će ići nabolje. Ako mislite da imaju dobre odnose sa BiH, sudeći prema izjavama Izetbegovića nemaju, sa Mađarskom isto, a sa Slovenijom su odnosi još gori", rekao je Vučić.



(SRNA)