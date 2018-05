Vjeroučitelj i voditelj župnog zbora u Šibeniku priveden je u policiju zbog sumnje na seksualno zlostavljanje maloljetnika.

Ilustracija / 24sata.info

Uhapšen je prošle sedmice zbog zlostavljanja u župi, ali je ubrzo pušten na slobodu.



Kako javlja Šibenik IN, sredinom prošle sedmice vjeroučitelj je pokušao dirati jednog maloljetnika snažnije građe. Mladić mu se žestoko suprotstavio i roditeljima ispričao što se dogodilo.



Prijavio ga je svećenik



Oni su razgovarali o slučaju sa svećenikom koji upravlja župom u kojoj se to dogodilo, a taj svećenik odmah je prijavio sve policiji. Voditelj župnog zbora je uhapšen, a maloljetnik je pozvan na informativni razgovor.



Mladić je u međuvremenu saznao od prijatelja da su i oni imali slično iskustvo s vjeroučiteljem pa je policija ispitala još dvojicu maloljetnika, javlja Šibenik IN.



Pušten da se brani sa slobode



Osumnjičeni je odlukom sudije istrage Županijskog suda u Šibeniku ubrzo pušten da se brani sa slobode, prenosi Index.hr.



- Tačno je da je dežurni sudija istrage odbio prijedlog državnog odvjetnika za određivanje istražnog zatvora protiv osobe koja se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela upoznavanje djece s pornografijom i dr., te je umjesto istražnog zatvora, kao najtežu mjeru, odredio osumnjičeniku mjere opreza iz Zakona o kaznenom postupku, ocjenjujući da će se u konkretnom slučaju ista svrha kao istražnim zatvorom ostvariti naloženim mjerama opreza - ispričao je portparol Županijskog suda u Šibeniku Branko Ivić.



Policija još nije objavila službeno saopćenje o ovom događaju.







