Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je "opsjednut" Kosovom i Metohijom i da bez rješenja tog problema neće biti održivo ništa što je do sada ostvario.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Prva kriza će nas uništiti", rekao je Vučić u intervjuu za "Financial Times".



On je istakao da on nije peti stub predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu u Evropi i da mu je jasno rekao da Srbija ostaje na evropskom putu.



"Srbija je proizvela više historije nego što može da prihvati", rekao je Vučić i napomenuo da je najvažnija stvar sačuvati mir i smirenost.





(SRNA)