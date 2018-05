Hrvatska želi da Evropa liči na Blajburg, inače ne bi veću pažnju posvećivala obilježavanju Blajburga nego Jasenovca, izjavio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

Primjetivši da je u Blajburgu bila "cijela hrvatska država u punom kapacitetu", Vulin je rekao da se u politici, kao i u životu, mora izabrati strana, te da se ne može biti i u Jasenovcu i u Blajburgu.



"Ne možete da kažete da imate poštovanje prema žrtvama Jasenovca i da onda odete u Blajburg kod njihovih koljača i da i prema njima imate poštovanje. Tu nešto nije u redu. Ne možete biti u 21. veku na strani fašizma, ne možete ako znate šta fašizam predstavlja", rekao je Vulin za TV "Pink".



On je istakao da je Srbija 9. maja u Moskvi na paradi povodom Dana pobjede nad fašizmom bila predstavljena onako kako to zaslužuje jedna zemlja koja je bila članica antihitlerovske koalicije u pobjedi nad fašizmom.



Govoreći o ranije potpisanom vojno-tehničkom sporazumu između Rusije i Srbije, Vulin je naveo da se pregovara o raznim tipovima naoružanja, "nešto kroz vojno-tehničku saradnju, donaciju, nešto kroz kupovinu", te da su to sve ozbiljni sistemi o kojima se može razgovarati.



"Našoj vojsci je potrebno savremeno naoružanje i mi moramo da uhvatimo korak sa svetom, jer ako nemamo vojsku i sposobnost da sačuvamo vojsku, pitanje je da li ćemo moći da sačuvamo bilo šta drugo. Ako nemate vojnu snagu i stabilnost, teško ćete moći da imate političku i ekonomsku stabilnost, to ide jedno sa drugim", rekao je Vulin.



On je naveo da se predstojeća zajednička vježba sa NATO, koja će biti održana u Srbiji, a koju vodi Ministarstvo odbrane, odnosi na reagovanje u slučaju humanitarnih i prirodnih katastrofa.



"To je veoma dobro, mi smo vojno neutralna zemlja i zato možemo da učimo i od Istoka i od Zapada, možemo da sarađujemo i sa Istokom i sa Zapadom. Ovde će vežbati i predstavnici članica NATO i predstavnici članica ODKB i oni koji nisu u ODKB", objasnio je Vulin.





(SRNA)