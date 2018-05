Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je kako je pitanje Kosova glavna prepreka pristupanju Srbije EU.

Foto: 24sata.info

Frans pres (AFP), koji je danas objavio intervjuu s Aleksandrom Vučićem, navodi da je EU, koja u četvrtak u Sofiji organizira summit o Balkanu, podijeljena oko neovisnosti Kosova, koju pet članica ne priznaje. Međutim, ona traži i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, koji žele da postanu članice EU.



"Jedini veliki problem koji smatram pravom preprekom našem europskom putu je pitanje Kosova. Na kraju, sve ovisi od Kosova", rekao je Vučić u intervjuu.



Pitanje Kosova zasjenjuje i politiku Europe prema Rusiji, tradicionalnoj saveznici Srbije jer, kako je Vučić rekao, "u najboljem slučaju, to (ulazak u EU) je za sedam godina i međunarodna situacija će biti potpuno drugačija", prenose beogradski mediji.



"Ako me pitate da li EU oduševljava Srbe, odgovor je ne. Ali to je racionalan narod, za šta je najbolji put za Srbe i Srbiju, i svjestan je da će to pitanje (Kosova) morati da riješi na veoma bolan način", smatra Vučić.



Kazao je kako je "u posljednjih godinu, godinu i pol opala potpora procesu pristupanja EU ali da je i dalje daje "značajan dio stanovništva".



Vučić ipak, traži od europskih vlasti da pošalju "snažnu poruku" u kojoj se traže "ustupci" i od Prištine.



S druge strane, navodi AFP, vlasti u Prištini "misle da je srpsko priznanje nezavisnosti Kosova samo pitanje vremena".



Podsjeća se kako ni pet godina poslije potpisivanja Briselskog sporazuma kosovske vlasti nisu formirale Zajednicu srpskih opština (ZSO) na sjeveru Kosova.



Prema riječima Vučića, tek kada ZSO bude formirana "može se govoriti o mogućim rješenjima za budućnost" kao i da se o priznavanju Kosova "još nije razgovaralo i da Srbija ne želi takvo rješenje".



Prema njegovim riječima, "Srbima se mora ponuditi nešto što bi im pokazalo da su poštovani" i da "neće 30 godina poslije ratova plaćati za događanja u bivšoj Jugoslaviji".

(FENA)