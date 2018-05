Šef odborničke grupe "Savez za Srbiju" u Skupštini Beograda Dragan Đilas kazao je da će Srbija početi da obilježava dva puta godišnje pobjedu nad fašizmom, prvi je 9. maj, a drugi dan će se slaviti na dan smjene aktuelne vlasti.

Dragan Đilas / 24sata.info

"Dan kada promijenimo ovu vlast slavit ćemo kao još jedan dan pobjede nad fašizmom", kazao je Đilas u intervjuu za list Blic.



Upitan da li to nije prejaka konstatacija, Đilas je rekao da su to odlike "autoritarne vlasti koja danas postoji u Srbiji".



"Fašizam je ideologija koja ograničava ljudska prava i krši procedure kako bi se navodno imala efikasna država, brži napredak. To je politički sistem izgrađen oko jedne stranke i jednog čovjeka", kazao je on, prenosi Beta.



Komentarišući incident na konstitutivnoj sjednici gradske skupštine, gdje je optužen da je gurnuo poslanika vladajuće većine, Đilas je ocijenio da mnogo više od incidenta predstavlja to kada vlast ispred skupštine okupi ljude koji njega nazivaju fašistom, a u sali iznose laži i uvrede uz nemogućnost da odgovori na to.



"Nisu predstavnici Srpske napredne stranke spriječili da se u skupštini čuje moj glas, nego glas preko sto hiljada ljudi koje 'Savez za Srbiju' u toj skupštini predstavlja", rekao je on.



Upitan šta je tačno "Savez za Srbiju", Đilas je kazao da on predstavlja više od predizborne koalicije, a manje od jedinstvene stranke. Đilas je dodao da se aktuelna vlast može promijeniti samo zajedničkim djelovanjem u čvrstom savezu demokratske, građanske i demokratske nacionalne Srbije.



"Tu poruku su nam poslali građani i na predsjedničkim i na beogradskim izborima. Ja sam poruku građana čuo i razumio. Do nekih još putuje, ali mislim da će i do njih uskoro doći", rekao je Đilas.



(24sata.info)