Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da EU ima moralnu i civilizacijsku obavezu da traži od Hrvatske da ukine pokroviteljstvo nad komemoracijom NDH i ustaštvu, a od Austrije da zabrani najveće okupljanje fašista u Evropi poslije Drugog svjetskog rata.

Miodrag Linta / 24sata.info

Linta je ocijenio sramotnim ponašanje EU koja ćuti na činjenicu da je državna delegacija Hrvatske i ove godine otišla u Blajburg da izrazi tugu zbog propasti nacističke tvorevine NDH.



On je istakao da je Blajburg u suštini komemoracija NDH i ustaštvu koja se prikriva naivnom pričom o žrtvama.



Linta je napomenuo da je hrvatsku državnu delegacije predvodio predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković i da je bilo i troje ministara iz Vlade Andreja Plenkovića.



On je naglasio da u Blajburg redovno dolazi i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, koji se predstavlja kao prijatelj Srba, dok misu za ubijene ustaške zločince redovno služi neko od hrvatskih biskupa ili nadbiskupa.



Linta smatra da to jasno govori da Katolička crkva u Hrvatskoj i BiH ne može da prežali propast NDH.



On je naveo da su tamo postavljene grobne table, na kojima se nalaze ustaški grbovi, te da na jednoj piše "U čast i slavu poginuloj hrvatskoj vojsci - maj 1945.", a na drugoj "U spomen na nedužne žrtve blajburške tragedije - maj 1945. godine".



Glavni dio komemoracije, podsjetio je Linta, završen je polaganjem zajedničkog vijenca Kolinde Grabar Kitarović, Gordana Jandrokovića i Andreja Plenkovića na grobnu tablu na kojoj piše "U čast i slavu poginuloj hrvatskoj vojsci - maj 1945." i na kojoj se nalazi ustaški grb sa početnim bijelim poljem.



U Blajburgu je juče pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora i Hrvatskog narodnog sabora BiH, održana komemoracija ustašama koji su tu stradali na kraju Drugog svjetskog rata.



Austrijska policije saopštila je da je komemoraciji pripadnicima hrvatskih kvislinških formacija prisustvovalo između 10.000 i 11.000 ljudi.



Učesnicima komemoracije bilo je zabranjeno nošenje ustaških rekvizita, ali su uprkos tome primijećena lica u majicama sa likom pjevača Marka Perkovića Tompsona, poznatom po veličanju ustaštva, kao i sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni" i ustaškom šahovnicom.



Po završetku skupa austrijska policija uhapsila je šest Hrvata i jednog Slovenca i podnijela devet prijava zbog kršenja zakona o veličanju nacizma.





(SRNA)