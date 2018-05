Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je pozvao ruskog kolegu Sergeja Lavrova koji ga je, kako kaže, informisao o detaljima o hapšenju u Rusiji.

Ivica Dačić / 24sata.info

Kako je rekao, odmah, nakon što je čuo da su ruski specijalci osujetili pakleni plan džihadista i sprečili krvoproliće tokom marša Besmrtnog puka u Moskvi, on je pozvao Lavrova.



Među učesnicima marša je bio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a Dačić za "Kurir" kaže da ne može ni da zamisli šta je sve moglo da se dogodi da su ih teroristi napali.



To bi, kaže, imalo nesagledive posljedice.



Srećom, istakao je, da su ruski specijalci na vrijeme otkrili pakleni plan džihadista i spriječili krvoproliće.



"Odmah sam pozvao druga Sergeja i čestitao mu na izvanrednoj akciji ruskih službi. On me je informisao o detaljima akcije i dogovorili smo se da nam Rusi dostave više informacija povodom tog slučaja", rekao je šef srpske diplomatije.



I ministarka za eurointegracije Jadranka Joksimović ocijenila je za "Kurir" da je velika sreća što je spriječeno krvoproliće.



"Očito se radilo o organizovanoj akciji koja je, srećom, spriječena. To je pokazatelj da i danas, nažalost, postoje snage koje otvoreno atakuju na tekovine antifašizma, što je nedopustivo u svim ozbiljnim državama Evrope i svijeta", rekla je ona.



Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže za "Kurir" da sve službe ozbiljno i savjesno rade na borbi protiv terorizma.



"I ova akcija je nastavak takve uporne i uspješne borbe. Sva naše službe sarađuju u borbi protiv terora. Naše službe su u kontaktu sa ruskim službama", rekao je Vulin.







(24sata.info)