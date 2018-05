Komemoracija 73. obljetnice Bleiburške tragedije i hrvatskoga Križnog puta, održana u subotu na polju kod austrijskog grada Bleiburga kao spomen na tragične sudbine brojnih civila i vojnika na kraju Drugog svjetskog rata i poraća, protekla je pod strogom policijskom pažnjom i uz veliko zanimanje hrvatskih i austrijskih novinara.

Foto: 24sata.info

Komemoracija je protekla uobičajenim redom, molitvom za žrtve kod Hrvatskog groba na mjesnom groblju u Unterloibachu, procesijom i molitvom na Bleiburškom polju koju je predvodio zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije (HBK) Želimir Puljić, te molitvom za žrtve islamske vjeroispovijesti glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice iz Gunje Idriza Bešlića.



Prema ocjenama medija okupilo se od 10 do 15 tisuća hodočasnika. Veći broj nosili su zastave Republike Hrvatske, a bilo je i vjerskih plakata te je uočeno nekoliko stranačkih zastava HSP-a te HOS-a. Pojedini mediji navode da je nekoliko pojedinaca uočeno s majicama s natpisom 'Za dom spremni', prenosi Hina.



Današnjoj komemoraciji prethodila su višednevna upozorenja organizatora da nisu dopušteni ikakvi rekviziti koje simboliziraju poražene snage u Drugom svjetskom ratu. Počasni bleiburški vod (PBV) proteklog je tjedna predstavio i mjere, odnosno pravila ponašanja, donesene u suradnji s austrijskim crkvenim i državnim vlastima, radi dostojanstvenog održavanja komemoracije na Bleiburškom polju, kojima je najavio "nultu toleranciju" prema ustaškom i nacističkom znakovlju.



Zbog detaljnih pregleda hodočasnika na austrijsko-slovenskoj granici, na kojoj proteklih godina nije bilo kontrole, prijepodne je nastala kolona na ulazu u Austriju u kojoj se čekalo do sat vremena, a policija je u središtu grada zaustavljala i preusmjeravala vozila pa je ponetko od hodočasnika do mjesta komemoracije pješačio i do tri kilometra.



Na kraju mise nadbiskup Puljić je zahvalio svim hodočasnicima na ozračju u kojem je održana te se osvrnuo na kritike koje u dijelu javnosti izaziva bleiburška komemoracija. Među ostalim, u dijelu javnosti ona se opisuje kao "okupljanje neonacista".



"Čitali ste, digla se cijela Europa. Piše se svašta. Ljudi moji, gdje ti ljudi nalaze takve informacije i dezinformacije. Mi se samo Bogu želimo moliti i Bogu preporučiti one koji su stradali i potaknuti sve da se konačno završi Drugi svjetski rat, ako smijem tako govoriti. Da izgrađujemo Domovinu, ali da ne zaboravljamo one koji su bez suda i osude stradali”, poručio je Puljić uz pljesak okupljenih hodočasnika.



Komemoracija je završila političkim obraćanjima predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjednika Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragana Čovića, nakon čega su brojna izaslanstva, od najviših državnih do općinskih i predstavnika pojedinih lokalnih udruga, položila vijence na spomen obilježje na Bleiburškom polju.





(FENA)