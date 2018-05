Ne postoji prostor za pregovore između Srbije i Kosova, jer je mnogo lošeg urađeno, ali nije realno ni obostrano priznanje, izjavio je Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno demokratske partije iz Srbije na skupu o temi "Kakva je budućnost kosovsko-srpskih odnosa" koji je organizovao Kosovski demokratski institut (KDI).

Čedomir Jovanović / AA

Jovanović je skupu na kome je učestvovao i Enver Hodxhaj, zamjenik premijera Kosova, istakao da se srbijansko društvo mora suočiti samo sa sobom, te je ocijenio da je svaka politika koja ignoriše život osuđena, prije ili kasnije, na neuspjeh.



“Ja mislim da na prvom mjestu moramo imati ideju mira, međusobnog razumijevanja i sposobnosti da na drugačiji način rješavamo svoje nesporazume. Nadam se da će to doći do izražaja u razgovorima koji su pred nama. Ne vidim tu mnogo prostora za pregovore, ne vidim o čemu bi se pregovaralo. Ono što se desilo, barem što se mene tiče, je definitivno tako i ja ne znam na kakav način Srbiji može biti bolje ukoliko nastavi da ignoriše činjenicu da je Kosovo apsolutno nezavisna država od nje”, kazao je Jovanović, čija je partija u Srbiji u opoziciji.



Jovanović je istakao da je on još 2013. godine podržao dijalog Kosova i Srbije i da ga podržava i dalje. Međutim, kakao je kazao, brine ga stanje srbijanskog društva koje nije sposobno da razume realnost i zato ne vjeruje u dogovore iza kojih stoje pojedinci.



“Kosovo i način na koji ćemo se suočiti sa kosovskom istinom mora biti praćeno i transformacijom unutar našeg društva. Naravno ja govorim o svom društvu, nezanemarujući i procese koji su nužni ovde u Prištini, ali to nije moja briga i moj posao. Ja prije svega razmišljam o Beogradu kao mjestu na kome se mora voditi drugačija politika, koja je u ovom trenutku vrlo kontradiktorna”, kazao je Jovanović.



Prema mišljenju Jovanovića nije realno obostrano priznanje Kosova i Srbije i to ne treba nametati srbijanskom društvu. On napominje da to nije pitanje Vučićeve lične hrabrosti, nego pitanje sposobnosti srbijanskog društva da shvati zašto tako nešto treba da uradi, a i imalo bi ogromne posljedice po region, prije svega po Bosnu i Hercegovinu.



Jovanović, takođe smatra da je zemljama regiona potreban NATO, jer bi članstvo u toj vojnoj organizaciji bio garant da više neće biti ratova.



Istovremeno, zamjenik premijera Kosova Enver Hoxhaj smatra da je dijalog Kosova i Srbije ima i unutrašnji i regionalni kontekst. Hoxhaj kaže da je za Kosovo sporazum o Zajednici opština sa srpskom većinom veliki kompromis, te ističe da na Kosovu još uvijek nema političkog koncenzusa u vezi dijaloga sa Srbijom.



Kako je naveo, regionalni kontekst nikada nije bio povoljniji, ali po njemu za Kosovo je jedino otvoreno pitanje odnos sa Srbijom koji se mora regulisati konačnim sporazumom o obostranom priznaju.



“Srbija se ne može učlaniti u Evropsku uniju bez priznanja Kosova, ne zbog želje Kosova, nego zbog toga što EU u globalnoj situaciji ne može da primi države koje nemaju diplomatske odnose, koje nisu obostrano priznate”, kazao je Hoxhaj.



On je, takođe, kazao da prijem Kosova u Ujedinjene nacije nije u rukama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jer Kosovo i Srbija mogu postići dogovor koji Rusija zbog nekog svog interesa neće podržati.





