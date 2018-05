U Banskim dvorima, sjedištu Hrvatske Vlade, održan je danas sastanak vladajućih koalicijskih partnera na čelu sa predsjednikom Hrvatske vlade Andrejom Plenkovićem nakon kojega su najavljeni daljnji sastanci te izražen nastavak podrške ovoj Vladi unatoč aferi koja je u medijima prozvana afera "hotmail".

Foto: AA

Tema održanog sastanka u Vladi bila je aktualna afera u medijima nazvana "hotmail" u kojoj je u javnost procurila korespodencija elektroničkom poštom potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić sa akterima procesa restrukturiranja Agrokora iz vremena kada je taj proces započeo.



Oporba u Hrvatskom saboru u korespodenciji, za koju je potvrđena autentičnost, vidi niz protuzakonitih radnji koje je počinila Dalić, kao što je davanje povlaštenih informacija akterima procesa, no premijer Andrej Plenković smatra kako nezakonitosti nije bilo i poručuje kako i dalje čvrsto stoji iza svoje ministrice.



Slične izjave upućene su danas nakon sastanka ispred Banskih dvora od strane koalicijskih partnera u Vladi.



Milorad Pupovac, predstavnik srpske manjine u Hrvatskom saboru je potvrdio kako Vlada Andreja Plenkovića i dalje ima njegovu podršku kao koalicijskog partnera, a najavio je kako će se sljedeći sastanak u Vladi održati u utorak i to na temu postizanja nagodbe sa vjerovnicima u procesu izvanredne uprave u Agrokoru, kao i o temi aktualne afere "hotmail" zbog koje je pozicija Dalić dovedena u pitanje.



"Sljedeći tjedan se nalazimo da vidimo dokle smo stigli sa važnim procesom za zemlju, a to je postizanje nagodbe. Razgovaramo gdje je i na kojim mjestima, do detalja, napravljena kontaminacija u cijelom procesu. Što se Vlade tiče i osnovnih funkcionalnih ciljeva, članovi vladajuće koalicije podržavaju funkcioniranje Vlade i postizanje tih ciljeva", poručio je Pupovac.





(AA)