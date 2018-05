Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić izjavila je Jutarnjem listu kako u objavljenim mailovima s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na lex Agrokoru, nema ništa novo u odnosu na ono što je dosad objašnjavala, no da se preko nje zapravo želi srušiti nagodba o Agrokoru, a Hrvatsku gurnuti u politički kaos.

Sve smo bliže nagodbi za neke to očigledno znači zadnju priliku da je sruše, rekla je ministrica Dalić u intervjuu Jutarnjem listu od petka, 11. svibnja. Ističe da u svemu što se već mjesecima događa oko Agrokora - nema slučajnosti.



Salvu napada aktivirala odluka o izručenju Todorića i odluka Ustavnog suda



"Kod postizanja okvirne nagodbe najavili smo da će se pritisak pojačavati. I to se događa. Dva su događaja aktivirala sadašnju salvu napada: odluka o izručenju Todorića, u kojoj je sutkinja odbacila tezu o političkom progonu, te odluka Ustavnog suda koji je ne samo potvrdio ustavnost zakona nego i istaknuo i da bi nečinjenjem nastala protuustavna situacija. Samim time smo dva koraka bliže nagodbi i za neke to očigledno znači zadnju priliku da sruše nagodbu i gurnu zemlju u ekonomski i politički kaos", rekla je Dalić, prenosi Hina.



Napominje da ne zna kako su mailovi korespodencije s konzultantima i odvjetnicima završili u javnosti, no kako i nije njen posao da se time bavim.



"Ono što je važno jest da u tim mailovima sadržajno nema ništa novo u odnosu na ono što sam dosad puno puta objašnjavala. Ti fragmenti objavljene komunikacije su hrana za najniže strasti, pogotovo kada ih se čita izvan konteksta vremena i političkih odnosa unutar tadašnje koalicije i bez poznavanja načina na koji su, političkim dogovorom tadašnjih koalicijskih partnera Mosta i HDZ-a, odabrani stručnjaci koji su završili u toj mailing grupi", naglašava ministrica Dalić.



Na upit ima li i dalje povjerenje premijera Andreja Plenkovića s obzirom na novi izuzetni pritisak dijela medija i oporbe zbog 'navodnih inkriminirajućih činjenica u e-mail korespondenciji', potpredsjednica Vlade podsjetila je kako je premijer Plenković, "o tome sam sve vrlo jasno rekao".

