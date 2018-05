Broj ilegalnih migranata koji ulaze u Sloveniju ove je godine znatno povećan zbog nove rute preko Bosne i Hercegovine, ali je situacija pod kontrolom, a slovenska policija ističe u četvrtak dobru suradnju s hrvatskim kolegama i demantira priče o navodnom namjernom "propuštanju" migranata koji koriste niski vodostaj Kupe kako bi se domogli schengenskog područja.

Ilustracija / 24sata.info

To su paušalne i neutemeljene ocjene, s hrvatskim kolegama vrlo dobro surađujemo, kazala je za televizijsku postaju A-kanal Melita Močnik iz policijske uprave Novo Mesto koja je zadužena za taj sektor međudržavne granice.



Istaknula je da hrvatska policija više pažnje mora posvetiti kontroli granice s BiH, osobito na području Cazina i Velike Klauše, gdje se okupljaju migranti koji žele dalje u Europu, ali da uz to nastavlja kontrolirati ilegalni migrantski tok iz Srbije jer je u balkanskoj regiji dosta izbjeglica i migranata koji žele prema Europi.



Prema podacima koje je ovih dana objavila slovenska policija, ove su godine na području općina Črnomelj i Metlika zabilježena 462 nezakonita ulaska migranata, što je novi fenomen povezan s novom tzv. "bosanskom rutom", prenosi Hina.



Uglavnom je riječ o muškarcima iz Alžira, Tunisa, Pakistana i Maroka, koji u Sloveniji odmah zatraže međunarodnu zaštitu ili azil.



U pokušajima njihova prelaska rijeke Kupe ove su godine zabilježana i četiri smrtna slučaja, odnosno utapanja, no incidenata s migrantima nije bilo.



Iako stanje na granici s Hrvatskom u pogledu sigurnosti i kontrole ulaska ocjenjuju zadovoljavajućim, a isto tako i suradnju policija na lokalnoj i državnoj razini, u Sloveniji planiraju jačanje policijskih snaga na kritičnim dijelovima granice idućih mjeseci jer se boje da bi se ilegalni migrantski priljevi ovog ljeta mogli povećati.



Uprava slovenske policije iznijela je podatak da, po njenim informacijama, na tzv. balkanskoj ruti, počevši od Grčke prema sjeverozapadu, na toplije vrijeme i bolje uvjete putovanja čeka od 50 do 60 tisuća migranata.



Iako je pitanje migracija i nezakonitog doseljavanja već ušlo u domaću kampanju pred slovenske parlamentarne izbore koji se održavaju 3. lipnja, što koriste neke stranke potičući strahove od novog velikog migracijskog vala, policija demantira te glasine, a osim toga upozorava da i oni koji u Sloveniji zatraže međunarodnu zaštitu, kako ne bi bili vraćeni odmah nakon ilegalnog ulaska, u najvećem broju slučajeva nastavljaju ilegalni put prema sjeveru i zapadu Europe čim im se za to ukaže prilika.



(FENA)