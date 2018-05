Sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom uvijek razgovaramo iskreno, otvoreno i o svim temama i, kad god je potrebno, on je tu za Srbiju, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za RTS.

Foto: 24sata.info

Vučić je za RTS rekao da je važno da su Srbija i Rusija učvrstile prijateljstvo, saradnju u svim oblastima društvenog života, te da se razgovaralo o svim ključnim pitanjima.



"Zahvalan sam što je Vladimir Vladimirovič Putin ukazao ogromnu čast srpskoj delegaciji i Srbiji kao državi stavljajući nas kao glavne goste ovogodišnje parade povodom pobede nad fašizmom. To je pokazalo, osim toga što imamo mnogo toga zajedničkog u prošlosti, da ćemo imati mnogo toga zajedničkog u budućnosti", rekao je Vučić.



On je rekao da je sa Putinom "mnogo, mnogo vremena" proveo razgovarajući o Kosovu i Metohiji.



"Analizirali smo sva postojeća dokumenta Ujedinjenih nacija, analizirali smo i ponašanja svih aktera na svetskoj političkoj sceni, pre svega o tom pitanju", naglasio je predsjednik Srbije.



Takođe, kako je naveo, sa Putinom je razgovarao o ekonomskoj saradnji, saradnji u oblasti energetike, vojnotehničkoj saradnji, kao i o posjeti predsednika Rusije Srbiji.



"Očekujemo ga ili u oktobru ili novembru", rekao je Vučić.



Uspjeli smo da pokažemo da je Srbija pouzdan i korektan partner i da "u Srbiji to ne traje jedan dan", rekao je Vučić.



"Svi znaju, i ovde i u Evropi i u svetu, da je Srbija na evropskom putu, ali da kad Srbija kaže da neće da uvodi sankcije Ruskoj Federaciji, onda Srbija neće da uvodi sankcije Ruskoj Federaciji. Kad kaže da će ostati vojno neutralna i da neće da ide ni u NATO ni bilo koji drugi vojni savez, onda će se Srbija tako i ponašati", istakao je Vučić.



Kako je istakao,da je dosljednost velika snaga Srbije.



"Da kada nešto kažete, da se toga pridržavate i to, kao što vidite, nailazi na veliko poštovanje", ističe Vučić.



Prema njegovim riječima, "apsolutno" se može smatrati da postoji kontinuirani dijalog na vrhu dve države.



"Svaki put kad smo imali problem na Kosovu, sa divljačkim upadom Albanaca na sever i prebijanjem Marka Đurića, iako je Putin imao užasnu situaciju – tek što su završeni izbori, dogodio se požar u tržnom centru u kom su poginula deca, u roku od 24 sata se javio i mogli smo da razgovaramo o svemu. Uvek i u svakom trenutku možemo da dođemo do Putina", naglasio je Vučić.



"Ali, kad god je potrebno, Putin je tu za Srbiju i ja sam mu na tome veoma, veoma zahvalan", istakao je Vučić..



"Za nas nema tabu tema i mislim da Putin razume mene i poziciju Srbije, kao što se ja trudim da razumem poziciju Rusije. Mi smo prijatelji i u našim odnosima postoji poverenje i pouzdanost u drugog sagovornika", naglasio je Vučić.



Na pitanje o čemu je neformalno razgovarao sa predsjednikom Rusije i premijerom Izraela Benjaminom Netanyahuom nakon Parade pobjede, Vučić je rekao da je Netanyahu govorio o novcu koji njegova zemlja ulaže u vojsku i da Izrael ulaže u vojsku tri do tri i po puta manje od Rusije.





(24sata.info)