Davor Dragičević, otac stradalog mladića Davida Dragičevića, danas se obratio javnosti na konferenciji za medije u Beogradu, gdje je govorio o detaljima istrage o smrti svog sina.

On je rekao da je policija optužila njegovog sina da je lopov i narkoman koji se na kraju ubio skokom u rijeku Crkvenu.



Dragičević i njegovi pratioci su rekli da su u Beograd došli da razbiju medijski mrak koji je u Republici Srpskoj kada je u pitanju ovaj slučaj.



"Ubili su mi dušu, zatrli su mi sjeme i ne znam kome više da palim svijeću. David je ubijen, odgovorno tvrdim. Ko još stoji iza toga, otkrićemo na vrijeme", rekao je Dragičević.



Pokazao je potvrdu od smrti koju je potpisao dr. Željko Karan.



"Davida su našli 24. marta na ušću Crkvene kod Vrbasa. Po njihovom svjedočenju, vi koji pratite, pogledajte tu konferenciju u vremenu od 22 minuta, pogledajte šta se radi na toj konferenciji, ko koga gura i šta izjavljuju. Nikada nisu sjedili direktor policije, ministar, načelnik i patolog. Tužilac tu nije bio", kazao je Dragičević.



Rekao je da je on otac brutalno ubijenog i držanog u zatočeništvu Davida Dragičevića, Srbina pravoslavca i građanina RS i BiH.



"Jedini zvanični dokument koji imam je potvrda o smrti koju je potpisao Karan i udario pečat gdje stoji da je vrijeme smrti 18.mart u 4:00. David je bio živ 18., 19., 20., 21. marta a našli su ga 24 na ušću Crkvene u Vrbas. Crkvena nije rječica već kanalizacija", kaže Dragičević te dodaje da je David nađen u Crkveni, a Karan nije izuzeo vodu iz pluća



Dragičević je u Beogradu rekao i kako mu se pokušava "napakovati dosta stvari".



"Počeli su pakovati stvari, da sam terorista, obavještajac, pripadnik vehabijskog pokreta. Od RS, koliko narod ide vani, još malo neće ostati ništa. Oni uništavaju Ustav, narod, sve. To je takva zločinačka organizacija da ne možemo vjerovati šta se događa i čemu smo izloženi", rekao je Dragičević.





