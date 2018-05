Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić prvi je strani državnik u Kremlju dan nakon prisege predsjednika Vladimira Putina na novi mandat, a prema beogradskim medijima s domaćinom će razgovarati o regionalnoj politici i položaju Srbije, a svakako najviše o problemu Kosova.

Foto: 24sata.info

"Najviše vremena svakako ćemo razgovarati o globalnoj, regionalnoj politici, o očuvanju statusa vojne neutralnosti Srbije i o Kosovu i Metohiji, nema nikakve sumnje. To je tema koju ću ja pokrenuti i pokušati da iznesem sva stajališta Srbije, očekujući da dobijemo i stav Ruske Federacije i stav predsjednika Putina o tom pitanju", rekao je Vučić u Moskvi novinarima beogradskih medija, prenosi Hina.



Teme razgovora bit će i ekonomska i vojno-tehnička suradnja, vojna neutralnost Srbije te, plinovod Turski tok, rekao je Vučić koji je u utorak doputovao u dvodnevni posjet Moskvi.



Na pitanje što očekuje od razgovora u Rusiji rekao je da su i on i Srbija premaleni da bi nešto očekivali, već samo mogu zamoliti.



"Da li imam nešto da zamolim predsjednika Putina? Imat ću. Ali, nažalost, to će ostati za nas dvojicu", rekao je predsjednik Srbije.



Kao prvi šef države koji službeno stiže u Kremlj odmah nakon prisege Vladimira Putina na početku novog, četvrtog predsjedničkog mandata, Vučič je taj poziv ocijenio kao "veliku čast" za Srbiju.



"Predsjednik Putin je to želio. Nisam ja niti možete sami sebe pozvati ovdje. Stvarno mislim da je to velika čast za našu zemlju", naglasio je Vučić.



Najavio je da će Putina večeras pozvati u uzvratni posjet.



"Mi ćemo krajem godine organizirati i veliki skup - proslavu pobjede u Prvom svjetskom ratu, važnih pobjeda u Drugom svjetskom ratu, ali i pripojenje Vojvodine Srbiji. To su sve važni događaji, a nadamo se i dolasku predsjednika Putina. Ja ću mu večeras i službeno uputiti poziv", rekao je Vučić novinarima.



Vučić nije nazočio Putinovoj inauguraciji, a posjet Moskvi vezan je uz tradicionalnu Paradu pobjede nad fašizmom.





(FENA)