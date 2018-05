Broj prezaduženih građana kojima prijete ovrhe i blokada računa i u Sloveniji je svake godine sve veći, a među njima nisu samo oni koji su uzimali kredite na bazi švicarskog franka nego i dosta umirovljenika, pokazuju podaci ustanova koje se bave rješavanjem te društvene problematike.

Ilustracija / 24sata.info

Slovenski savez za zaštitu potrošača (ZPS), koji prije tri godine nije uspio sa svojim prijedlogom vladi da se takva dugovanja do određene visine otpišu kako bi se prezaduženima omogućio novi početak, sada je izdala brošuru s detaljnim savjetima kako izbjeći jednu vrstu modernog dužničkog ropstva, s osnovnom porukom da pred teškom financijskom situacijom takvi ne smiju zatvarati oči pred problemima, nego tražiti pomoć i sastaviti plan kako izaći iz teškoća.



Prije nego se zadužimo kod banke ili privatne osobe važno je dobro promisliti je li nam planirana kupnja stvareno potrebna i kakvi su rizici, rekla je Alina Meško iz najpoznatije udruge za zaštitu potrošača, koja je izdala brošuru u kojoj su prikazane neke sheme za samopomoć prezaduženima, uključujući plan otplate, smanjenje izdataka na minimum ili proglašenje osobnog stečaja.



Besplatne savjete prezaduženima nudi i Institut za obiteljsku terapiju i obrazovanje. Njegova suradnica Alenka Hebar Lavrič kaže da svake godine zabilježe velik porast onih koji im se obraćaju za pomoć.



Svake godine ih je za 50 posto više, u prva četiri mjeseca ove godine već 130, kazala je ona za Slovensku tiskovnu agenciju STA.

Među njima je najviše samaca koji ne mogu platiti troškove stanovanja i grijanja i neke druge osnovne račune, novih umirovljenika koji se još nisu pomirili sa situacijom da su njihova primanja sada znatno manja, ponekad i prepolovljena, ali je dosta i mlađih koji su se prezadužili zbog kupnje pametnog telefona ili su uzeli automobil na lizing, kazala je, dodavši da je sve više i onih koji su ušli u prekomjerne kredite zbog kupnje kriptovalute bitcoin, misleći da će se tako brzo obogatiti.



Za svaki slučaj potreban je individualni plan izlaska iz dužničke situacije, a važno je djelovati vrlo brzo. Uvijek se nađe neki izlaz iz prezaduženosti iako to nije uvijek nije onako kako je to zamišljao dužnik, jer dugovanje uvijek sa sobom povuče i neke posljedice, upozorila je suradnica Instituta za obiteljsku terapiju i obrazovanje.





(FENA)