Ustavni sud u utorak je objavio da je Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, poznatiji kao lex Agrokor, u skladu s Ustavom.

Iz materijala koje su novinari dobili prije konferencije za novinare predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića proizlazi da nisu prihvaćeni prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu više odredaba tog zakona čiju je ustavnost pokušalo osporiti ukupno 12 predlagatelja – fizičkih i pravnih osoba.



Sud je u ustavnosudskom postupku pribavio i pet očitovanja Vlade, kao i stručno mišljenje katedre za ustavno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta. Troje ustavih sudaca dalo je izdvojena mišljenja.



Hrvatski sabor osporavani je zakon donio 6. travnja prošle godine. Prema njemu, trgovačko društvo se smatra sistemski značajnim ako zapošljava više od pet tisuća radnika i ima obveze veće od sedam i pol milijardi kuna. Zakonom je uređen postupak izvanredne uprave, čija su tijela sud, izvanredni povjerenik, savjetodavno tijelo i vjerovničko vijeće.



Cilj je zakona postići nagodbu među vjerovnicima o budućnosti poslovanja društva tako da može nastaviti poslovati na održiv i stabilan način. Vlada predlaže izvanrednog povjerenika kojeg onda odobrava i utvrđuje Trgovački sud u Zagrebu, i to ili na zahtjev samog dužnika ili na zahtjev vjerovnika, ali uz suglasnost dužnika.



Na temelju Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, pokrenut je proces izvanredne uprave u Agrokoru. Povjerenikom je imenovan Ante Ramljak, a nakon njegova odlaska na toj je poziciji Fabris Peruško.



Na sjednici Vlade s koje je zakonski prijedlog upućen u Sabor premijer Andrej Plenković istaknuo je da Zakon poštuje hrvatski Ustav, nepovredivost prava vlasništva, kao i slobodnu poduzetništva,



No, nakon njegova donošenja u Ustavni sud stiglo je više zahtjeva za ocjenom ustavnosti. Prvi je, četiri dana od donošenja, podigao doktor pravnih znanosti i medijski analitičar Goran Vojković, prenosi Hina.



On smatra da je lex Agrokor suprotan članku Ustava koji poduzetničku i tržišnu slobodu opisuje kao temelj gospodarskog ustroja i propisuje da država svim poduzetnicima osigurava jednak pravni položaj na tržištu. Osim što smatra da lex Agrokor ostale stavlja u nejednak položaj, Vojković ističe i da bi se zakoni trebali pisati za "opće i buduće situacije, a ne za neko konkretno poduzeće".



Prijedlog za ocjenu ustavnosti podnio je i utemeljitelj i vlasnik Agrokora Ivica Todorić, tvrdeći da su njima prekršena njegova ustavna i temeljna ljudska prava.



