Motiv zbog kojeg je Ivan Radovanović preksinoć nožem zaklao nevjenčanu suprugu Jelenu Grbić (38) pred njeno troje djece u porodičnoj kući u Kosjeriću je ljubomora.

Foto: Agencije

Kako piše "Informer.rs", Ivanu je smetalo to što Jelena voli da se slika i "kači" svoje fotografije na Facebook.



Monstrum je nakon krvavog pira pobjegao, ali je juče uhapšen u jednoj šupi u komšiluku.



Izvor iz istrage kaže da je Ivan u februaru izašao iz zatvora, gdje je proveo devet mjeseci upravo zbog toga što je pretukao Jelenu. U noći između nedjelje i ponedjeljka upao je u Jeleninu kuću, razbivši staklo na vratima, i odmah nasrnuo na nju naočigled njenih sinova Dejana (17), Darka (12) i trogodišnjeg Davora. Najmlađi Davor je, inače, Ivanov sin, a ostala dvojica su Jelenina djeca iz prvog braka.



"Kad je Ivan upao u kuću, Dejan je odmah izveo svoju mlađu braću iz sobe. Tada je Ivan uzeo nož i izmasakrirao nevenčanu suprugu. Gušenje u krvi i krkljanje su čula deca, koja su utrčala natrag u sobu i videla svoju preklanu majku. Ivan je u međuvremenu pobegao", priča neimenovani izvor ''Informera'' i dodaje da je Dejan odmah otrčao do obližnjeg Doma zdravlja i pozvao ljekare.



Jelenin komšija kaže da je prije nekoliko dana vidio Ivana kako prijeti Jeleni ispred njene kuće.



"Najgori je bio kada se napije. Gotovo svakog dana ju je maltretirao. Eto, ni zatvor ga nije promenio! Nekoliko sati pre zločina Ivan je išao od jedne do druge kafane i tražio piće, ali su konobari odbijali da ga usluže jer su znali kakav je kad se napije", priča komšija.



Nesretnoj ženi nije bilo spasa i ubrzo je preminula, a policija je odmah organizovala potragu za Ivanom. On je sutradan pronađen u šupi u blizini Jelenine kuće. Vlasnik te šupe je primijetio da su vrata zatvorena, iako ih on drži otvorenim, pa je pozvao policiju, koja je tamo pronašla ubicu. Ivan se predao bez otpora.



Jelenine komšije kažu da je Ivan bio ljubomoran jer ona često objavljuje svoje fotografije na Facebooku, pa ju je zbog toga ranije tukao i prijetio joj da će je ubiti.



"Znam da se žalila komšinici da joj Ivan redovno kontroliše Facebook profil i da proverava da li joj neko šalje poruke i ostavlja komentare ispod slika", kaže komšija.



Komšinica Živana Stefanović ispričala je da je Jelena iza sebe imala jedan brak u kojem je dobila dvoje djece. Prvi Jelenin muž je preminuo prije nekoliko godina, baš na dan kada je ona ubijena. Potom je upoznala Ivana i s njim otpočela vezu.



"Zaljubila se u njega, volela ga je, to smo svi znali. Svi su joj govorili da ga ostavi jer je nasilan prema njoj, ali ona to nije uradila", priča Živana.



Dok je trajala potraga za krvnikom, Centar za socijalni rad je zbrinuo Jeleninu djecu.



Ivan nije bio stalno zaposlen, a radio je na dnevnicu u Kosjeriću. Jelenu je često tukao, zbog čega je devet mjeseci proveo u zatvoru. Za nekoliko dana trebalo je opet da ode na izdržavanje jednogodišnje zatvorske kazne, na koju je osuđen jer je odmah po izlasku iz zatvora ponovo pretukao nesretnu ženu.



(24sata.info)