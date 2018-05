Udovica ubijenog lidera GI SDP Milena Popović Ivanović vjeruje da neko pokušava da sakrije istinu o ubistvu Olivera Ivanovića, a za "Kurir" kaže da je brojne nelogičnosti i lažna obrazloženja u vezi sa satelitskim snimcima uvjeravaju da postoji opstrukcija u istrazi.

Milena i Oliver Ivanović / 24sata.info

"Imam istu informaciju koju je i predsjednik Aleksandar Vučić objelodanio, a to je da satelitski snimak navodno ne postoji jer je tog dana bila magla. Znate vrlo dobro da taj dan pamtim kao nijedan drugi u životu i vrlo dobro se sjećam da tog dana apsolutno nije bilo magle. Isto tako mi je nelogično da satelitskom snimku može magla da smeta. Ne pije mi to vodu i ne sviđa mi se. Evo, kao laik se pitam kako onda u Londonu, gdje godišnje ima 300 maglovitih dana, sateliti rade besprjekorno", kaže Milena Ivanović za "Kurir".



Ona priznaje da je sa takvim saznanjima i brojnim nelogičnostima razočarana.



"Mogu samo da nagađam. Ali kad nešto nema logike, meni se ne sviđa u kom pravcu sve to ide. Para mi uši jednostavno i bojim se da neko pokušava da sakrije pravu istinu o ubistvu Olivera", navodi ona za "Kurir".



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče u intervjuu za "Kurir" da je uvjeren da će se istina o ovom ubistvu saznati, ali je otkrio da Beograd ima "različite čudne indicije" o ovom slučaju.



"Mi imamo različitih čudnih indicija i prepustiću to našim nadležnim organima. Ali uvijek je najvažnije, kad se dogodi neki zločin, poći od motiva. Ne tvrdim da su (strani faktori) umješani u zločin, ali tvrdim da imaju više saznanja nego što bi im odgovaralo da to kažu. Indikativno je da su nam, kada smo tražili satelitske snimke, rekli da je bio maglovit dan, prekriven oblacima. Nismo dobili snimke da to provjerimo. Jer sve bismo tim snimcima utvrdili", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.



Predsjednik je kazao da je sve, od samog uviđaja, "po direktnom nalogu stranaca", bilo u rukama Albanaca, od početka do kraja.



Oliver Ivanović ubijen je 16. januara, kada je dolazio u sjedište svoje stranke u Kosovskoj Mitrovici.



(24sata.info)