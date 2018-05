Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Albanci misle da je njihova velika pobjeda, iz koje treba da izvuku sve što im nije pripadalo, to što su Amerikanci i neki drugi bombardovali Srbiju.

Foto: 24sata.info

Povodom izjave premijera samoproglašenog Kosova Ramuša Haradinaja da Srbija ne razumije "ko je pobijedio, a ko izgubio", Vučić je naveo da je Beogradu potpuno jasno da Albancima ne pada napamet da prave bilo kakve kompromise.



Vučić je napomenuo da nije dobro ako neko misli da je rješenje u tome da on dobije sve, a da one sa kojima pregovara ponižava na svaki mogući način.



"Haradinaj je i ranije držao pridike o tome koliko koga ima. Očigledno je stručnjak za pravo, državu, ustavno-ravni poredak. Čestitam mu na tome. Kada Haradinaj priča o Medveđi, zaboravlja da tamo ima manje od 10 odsto Albanaca. Ako na takav način računate ne znam šta bih više rekao", rekao je Vučić novinarima nakon sastanka u Ankari sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.



Vučić je istakao da je uvijek govorio da je važno, da se nada i da se bori da rješenje bude pronađeno, da je to neophodno za budućnost, prenijeli su beogradski mediji.



On smatra da Albancima "dosta" mogu da kažu oni koji to u suštini neće, a koji su učestvovali u stvaranju takozvane nezavisnosti Kosova.



Vučić je, komentarišući posljednje prijetnje smrću koje su mu upućene u tekstu "Postoji li za Vučića drugo rešenje osim metka" objavljenom na portalu "KM novine", rekao da to nije ništa novo jer se sa tim suočava svaki dan.



"Smešno mi je jer da su takve pretnje upućene nekom drugom `skočila` bi sva udruženja i političke stranke. Sa tim se suočavam svaki dan, za jedne sam izdajnik, za druge sam zločinac. Samo mislim da sam normalan i da vodim normalnu, ozbiljnu i odgovornu politiku, ali to nije ništa novo", naveo je Vučić i dodao da je riječ o sajtu iz centralne Srbije i IP adresi vjerovatno iz okoline Čačka.





(SRNA)