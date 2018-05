Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je danas da je cilj njegove zemlje razmjena sa Srbijom vrijedna pet milijardi dolara, te poručio da će raditi i dalje na jačanju stabilnosti i mira na Balkanu, usprkos onima kojima to smeta.

Erdogan je nakon razgovora sa šefom srpske države Aleksandrom Vučićem u Ankari izjavio da je cilj Turske da se poveća obim trgovinske razmjene između dvije zemlje s prošlogodišnjih milijardu dolara, na dve milijarde u ovoj, tri milijarde nakon toga, s ciljem da dostigne pet milijardi dolara.



Erdogan je na zajedničkoj konferenciji za tisak rekao da postoje neki kojima smetaju turske aktivnosti i dobri odnosi sa Srbijom i BiH na Balkanu i koji pokušavaju da manipuliraju u vezi s naporima i da mijenjaju činjenice, prenosi Tanjug.



"Turska će nastaviti da nanosi udarac planovima onih koji pokušavaju da izazovu krizu i nestabilnostu u Turskoj i regiji. Poručujemo im da umjesto da se bave uzaludnim naporima da destabilizuju Tursku bolje je da te napore ulože u uspostavljenje mira i stabilnosti na Balkanu", poručio je.



Erdogan je kazao da je počastvovan što je s predsjednikom Srbije imao mogućnost da razgovara o produbljivanju suradnje i održi prvi sastanak Visokog vijeća suradnje dvije zemlje, koje je dogovoreno Deklaracijom o političkom partnerstvu potpisanom prilikom njegove posjete Beogradu prošle godine.



"Na današnjem sastanku razmatrali smo sve razine naših odnosa, razmijenili mišljenja i razmatrali brojne međunarodne teme. Trgovinska razmjena je prošle godine nadišla jednu milijardu dolara, što je veoma zadovoljavajuće, ali će ove godine preći dvije milijarde, a kasnije na tri, te postavljamo novi cilj od pet milijardi dolara", kazao je on.



Kazao je da je jedan od ciljeva obostrano podsticanje investicija, te da je Turska počašćena što njihovi biznisnemni ulažu u razne dijelove Srbije.



Istaknuo je da je imao prilike jučer da se sastane s poslovnim ljudima i da je vidio želju da ulažu u Srbiju, a Turska će, dodao je, podsticati dalje investicije, ali i njihovo povećanje.



Veliki podstrek turskim investitorima, kako je rekao, pružio je upravo predsjednik Vučić, zbog čega mu je zahvalio.



Predložio je da srpski i turski investitori poduzmu zajednička ulaganja u trećim zemljama, te naglasio da će Turska nastaviti da dijeli svoje iskustvo sa Srbijom u oblasti infrastrukturnih projekata.



"Projekt autoputa Beograd-Sarajevo, koji će se ostvariti uz potporu naše zemlje je veoma važan, jer će ojačati odnose u regiji, to je projekat mira i bit će realiziran u najkraćem roku", najavio je Erdogan.



Prenio je da je o tom putu razgovarano i tijekom ove posete, kao i da je potpisan Memorandum o suradnji, što potvrđuje značaj koji Turska pridaje ovom projektu.



To je, prema njegovim riječima, bitno za spajanje naroda Srbije i BiH, a ujedno će doprinijeti i sigurnosti građana i putnika.



"Smetalo to nekima ili ne mi ćemo nastaviti da radimo na jačanju mira i stabilnosti na Balkanu. To već ostvarujemo i preko naših organizacija", naglasio je on.











(FENA)