Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak u intervjuu beogradskom tisku da će rješenje kosovskog problema, kakvo god ono bude bilo, ujedno biti i njegov kraj u politici.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Kada je riječ o rješenju za Kosovo - nadam se rješenju. Znam, kakvo god rješenje bilo, to je moj kraj u politici", rekao je Vučić za beogradski list Kurir uz 15. obljetnicu tiskanja tog lista.



Na pitanje da objasni na što točno misli kad kaže kraj, Vučić je to prokomentirao tumačeći mentalitet svojih sunarodnjaka.



"Srbi su takvi. Srbi mi nikad neće oprostiti svoju bolju budućnost i mir. Dakle, u Srbiji se slave samo porazi i ratovi", rekao je Vučić.



"Poštovali smo samo one koji su bili ratni vojskovođe i nikoga više. Sasvim sam siguran da za bilo kakvu odluku o Kosovu neću imati ni razumijevanja niti većinsku podršku našeg naroda, ali siguran sam da ću za to imati drugačije sagledavanje u budućnosti i drugačije sagledavanje kroz povijest - moje uloge i onoga što je moglo i trebalo napraviti", rekao je Vučić istaknuvši da nije spreman dati Kosovo "nizašto".



"I ako mislite da sam spreman sutra im (kosovskim Albancima) reći: 'Evo vam nezavisno Kosovo nizašto' - nisam spreman", naglasio je predsjednik Srbije izbjegavajući odgovoriti što on smatra prihvatljivim rješenjem.



"Mislio sam govoriti (o tome), jer se toga ne sramim, i to bih lako objasnio srpskom narodu i svatko pametan i normalan bi to dobro razumio, ali ne mogu izlaziti s tim zato što bih time oslabio međunarodno-pravnu poziciju Srbije pred razgovore i pregovore. I to ljudi trebaju razumjeti", rekao je Vučić, prenosi Hina.



Vučić je ranije u intervjuu za The Guardian izjavo kako bi pravno obvezujući sporazum Beograda i Prištine o rješenju kosovskog pitanja mogao biti potpisan za šest mjeseci do godinu dana.





(FENA)