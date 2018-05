Predsjednik Srpske radikalne stranke (SRS) i haški osuđenik za ratne zločine Vojislav Šešelj pokuša je u nedjelju sa pristalicama defilirati Hrtkovicma u Vojvodini, ali mu to policija nije dozvolila.

Početkom '90-ih godina Šešelj je sa radikalima došao u to mjestu i pročitao imena mještana katolika koji moraju napustiti svoje domove. Prema podacima nevladinih organizacija, početkom 90-ih oko 450 porodica bilo je primorano da napuste svoje kuće i odsele se u Hrvatsku. Haški tribunal je na suđenju priložio listu od 722 imena Hrvata protjeranih iz ovog sela. Srbijanski mediji pišu da je i danas u Hrtkovcima više od 600 praznih kuća u kojima su nekada živjeli Hrvati.



Šešelj je rekao da se nije pokajao zbog onoga što je radio, te da bi ponovio iste stvari.



Predsjednik LSV-a Nenad Čanak također je danas došao sa svojim pristalicama u Hrtkovice, kao podrška mještanima, ali je i njima ulazak u selo bio zabranjen.



„Država mora da odluči da li će zatvarati naselja ili ratne zločince“, rekao je Čanak.



Osnivačica i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko kaže za novinsku agenciju Patria kako se Šešeljevi, „sramni ispadi ne mogu smatrati incidentima“, te da očito, smatra Biserko, postoje dublje veze između Šešelja i predsjednika /Aleksandra/ Vučića jer, podsjeća, Vlada ne reagira adekvatno na Šešeljeve ispade, „koji vrlo često uznemiravaju cijeli region.“



„Sve te njegove izjave koje je davao nakon što se vratio iz Haga, pa i u vezi sa Hrtkovcima, pokazuju da ovo /srbijansko/ društvo nije sposobno niti želi da okonča jedan takav sramni performans Vojislava Šešelja, koji se dešava dnevno u Skupštini Srbije ili na skupovima kao što je to slučaj u Hrtkovcima“, kaže Biserko, dodajući da je vlast, koja je zabranila skup u Hrtkovcima i Šešelju i LSV-u, zapravo je izjednačila i jednu i drugu stranu, što je sraman potez.



„Vlast nije spremna, ili sposobna, ili ne želi da riješi slučaj Šešelja. On dobiva toliki medijski prostor, da ne može biti da je neki otuđeni centar moći“, kaže Biserko, dodajući da bi zločinac kakav je Šešelj ipak mogao biti pod kontrolom samo da postoji politička volja vlasti u Srbiji.



Kako glavni problem srbijanskog društva i vlasti Biserko navodi to što, kako kaže, „Srbija nije napravila bilans '90-ih“, a uz to je aktuelna Vlada napravila totalnu konfuziju šta se dešavalo tih godina, prije svega preko svoje Vlade i ministara kao što su Vulin i Dačić, ali i samog predsjednika /Vučića/ koji daje izjave koje su kontraproduktivne za odnose u regionu, pogotovo, kaže Biserko, kada je riječ o Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu pa čak i Crnoj Gori „od koje još nisu odustali“. Biserko podsjeća da Srbija ima vrlo nategnute odnose sa cijelim regionom, što, smatra, nikome ne može donijeti dobro.



Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji kaže da je naročito šteta za mlade ljude, koji u školi ili kroz medije ne dobivaju uvid u ono što se dešavalo 90-ih godina, i stiću utisak da se slučajevi poput Šešelja mogu tolerisati.



„Vlast u Srbiji ne pokazuje nikakav otklon od onoga što se desilo devedeset“, rekla je Biserko, navodeći to kao ogroman problem za cijeli region, piše Patria.





