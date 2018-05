Trgovinska razmjena između Srbije i Turske u posljednjih deset godina je udevetostručena i siguran sam da je moguće da je dodatno utrostručimo, izjavio je danas u Istanbulu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Anadolija

Vučić je u obraćanju privrednicima na Poslovnom forumu Srbije i Turske u Istanbulu kazao da je sve više srbijanskih turista koji dolaze u Tursku, ali i turskih turista koji dolaze u Srbiju.



"Mi smo za vas vjerovatno mala zemlja, ali Turci su postali turisti broj jedan u Srbiji. Mi danas imamo najviše turista iz Turske u Srbiji i želimo da ih bude još više. To je možda nekome nekada bilo razumljivo kada je riječ o Bosni i Hercegovini i Albaniji, ali Srbija danas ima najveći broj turista iz Turske. Mnogi su se u Beogradu pitali kako je to moguće, a onda smo ustanovili da je u Beogradu najveći broj turista iz Turske, ne samo u drugim djelovima Srbije. Oni posjećuju i kulturne i historijske spomenike i oni znaju kakve su naše kulturne i historijske veze. Oni žele i da nauče nešto novo, žele da provedu vrijeme u Beogradu i mi se nadamo da će željeti još više da ulažu u Beograd i Srbiju", izjavio je Vučić.



Srbijanski predsjednik se zahvalio turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu što je, kako je kazao, ohrabrio tursku banku Halkbank da dođe u Srbiju, "jer bez dolaska turske banke ne bi se takvom brzinom razvijao ni turski biznis u Srbiji".



Vučić je istakao kako žele ohrabriti sve turske investitore da nastave da ulažu u Srbiju te se zahvalio turskim ministrima na velikoj podršci.



Govoreći o trgovinskoj razmjeni između dvije zemlje, Vučić je iznio podatak da je ona u posljednjih deset godina udevetostručena.



"Našu smo trgovinsku razmjenu u posljednih deset godina udevetostručili. Prije samo deset godina, devet puta niže nam je bila trgovinska razmjena između Srbije i Turske. Od potpisivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini za 4,1 puta smo uvećali našu trgovinsku razmjenu, a postavili ste danas veoma ambiciozan zadatak pred nas – da ovu trgovinsku razmjenu dodatno utrostručimo. Ja sam siguran da je to moguće, jer u Srbiji postoji posebno poštovanje prema Turskoj i prema predsjedniku Erdoganu. Ovo ne govorim zato što nam je nešto potrebno, jer prijateljstvo cijenimo više i poštovanje koje smo dobili sa turske strane više nego bilo šta drugo", poručio je Vučić.



Dodao je da je turski narod u Srbiju dobrodošao i poručio im da se osjećaju kao kod svoje kuće.



"Mi ćemo vas dočekivati kao prijatelje i svaka kompaniju koja dođe iz Turske imaće otvorena vrata i kod mene kao predsjednika i kod predsjednice vlade i svih naših ministara", izjavio je Vučić.



Zahvalio se doskorašnjem ambasadoru Turske u Beogradu i sadašnjem ambasadoru te zemlje na energiji koju su ulagali i ulažu za uspstavljanje boljih odnosa. Zahvalio se i turskim državljanima porijeklom sa Balkana na investicijama.



U ime srbijanskih privrednika, zamolio je predsjednika Turske, da im se omogući da svojim proizvodima uđu u turske trgovinske lance, te je dodao da je Srbija to spremna učiniti za turske kompanije.



"Sve što mislite da mi još možemo da učinimo i propravimo položaj turskih kompanija, mi smo spremni da to uradimo. Turskim investitorima poručujem, ko god vam bilo gdje na Balkanu i u jugoistočnoj Evropi ponudi uslove za koje mislite da su bolji uslovi od onih koje ćete dobiti u Srbiji, javite nam se, garantujem vam da ćemo za najmanje pet posto ponuditi bolje uslove nego bilo kod drugi. Hoćemo vaše najveće prisustvo u Srbiji, želimo još veći dolazak Turaka", poručio je Vučić.



(AA)