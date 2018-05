Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će odgovorni za incident u selu Jarak nadomak Hrtkovaca, kada je napadnut funkcioner LDP-a, biti privedeni pravdi, kao i da će za nekoliko sati Hrtkovci biti potpuno odblokirani.

Arhiv / 24sata.info

"Država je rekla da neće biti skupova u Hrtkovcima, i nema ih. Dogodio se jedan manji incident i lice odgovorno za taj incident će biti privedeno pravdi. Sve ostalo protiče mirno", rekao je Vučić za Televiziju "Pink".



On je naveo da se manji incident dogodio kada je jedno lice napalo člana LDP-a koji je raširio transparent "Šešelj je ratni zločinac", a potom pobjeglo i policija za njim traga.



Vučić je izrazio uvjerenje da će Hrtkovci za dva sata biti odblokirani, odnosno da će ministar unutrašnjih poslova donijeti odluku da svi mogu da koriste magistralni put Ruma-Šabac, koji je žila kucavica za Mačvu.



Kažu mi, napravili ste geto od Hrtkovca. Tamo žive mirni ljudi, oko 70 odsto meštana čine Srbi, ostalo su Mađari i Hrvati. Oni žive u slozi i učinili smo sve da oni budu bezbedni", rekao je Vučić.



Predsjednik Srbije je naveo da je lider SRS-a Vojislav Šešelj sa svojim pristalicama došao do sremskog sela Jarak, a iz pravca Rume je lider LSV-a Nenad Čanak došao sa svojim pristalicama.



"Da li je trebalo da pustimo sve da uđu u Hrtkovce i rade šta hoće, da imamo krvoproliće, da sutra imamo nastavak sukoba, a jedine žrtve da budu meštani?", pitao je Vučić.



On je istakao da država ima pravo da djeluje ako smatra da može doći do narušavanja javnog reda i mira.



Nekoliko mladih ljudi pored raskrsnice u selu Jarak, gdje je održan miting radikala razvili su transparent "Šešelj je ratni zločinac", a predvodio ih je član Predsjedništva LDP-a Đorđe Žujović.



Kada su to vidjele pristalice SRS-a, napali su ih i došlo je do manjeg fizičkog obračuna, u kome je Žujović dobio više udaraca u glavu.







(SRNA)