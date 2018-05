Predsjednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj poručio je u nedjelju u Jarku da je došao provocirati režim, a ne zastrašivati Hrvate u Hrtkovcima.

Foto: FENA

"Nitko od Hrvata u Hrtkovcima nije ugrožen", kazao je Šešelj na tiskovnoj konferenciji, koju je održao pred kordonom policije, dodajući da u tom selu živi tek 10 posto Hrvata.



Nakon što mu je zabranjen miting u Hrtkovcima, Šešelj je rekao da ima pravo na provokaciju režima, kao što to oporba svugdje u svijetu ima, te da je i današnji skup u Jarku upravo takva provokacija.



Nekoliko desetaka policajaca blokiralo je u mjestu Jarak put prema sedam kilometara udaljenim Hrtkovcima gdje su radikali najavili skup. U tom selu nedaleko od Rume, koje se posljednjih dana nalazi u fokusu javnosti, živi 3300 ljudi. Najviše je Srba - 60 posto, 30 posto je Mađara, a deset posto Hrvata.



Blokada prilaza Hrtkovcima započela je jučer i trajat će do nedjelje u ponoć kao odgovor na skupove koje su najavili Šešelj i radikali, a potom i oporbene stranke Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka. One su priopćile da se žele protumitingom suprotstaviti politici zastrašivanja i provociranja koju provode Šešelj i radikali.



Unatoč zabranama, Šešelj je bio najavio da će radikali doći u Hrtkovce u povodu 26. obljetnice mitinga nakon kojeg su pokrenuta prisilna iseljavanja Hrvata iz Vojvodine, javila je Hina.



To je selo postalo sinonim protjerivanja vojvođanskih Hrvata nakon mitinga 6. svibnja 1992. na kojem je Šešelj pročitao popis nepoželjnih mještana hrvatske nacionalnosti. Idućih se mjeseci pod pritiscima i prijetnjama iselilo oko 700 mještana.



On je na današnjoj tiskovnoj konferenciji ustvrdio da u Hrtkovcima nije bilo ubijenih niti progonjenih nego da je pročitan popis onih koji su već otišli te da ga nije on pročitao nego jedna članica SRS-a.



Međutim, rekao je da su "Hrtkovci odgovor na protjerivanje Srba iz Hrvatske". Također je kazao da on nije osuđen za ratni zločin nego za poticanje na progon.



Upitan kada će Srbija i Hrvatska imati dobre odnose, Šešelj je odgovorio da "s Hrvatskom neće biti dobrih odnosa sve dok se ne oslobodi srpska krajina". Istakanuo je i da se Hrvatskoj neće dopustiti da pokuša oteti 10.000 hektara zemlje na sjeveru Bačke.



Nakon tiskovne konferencije Šešelj i njegovi pristaše su se razišli, napustili su Jarak i vraćaju se za Beograd.

(FENA)